El Festival de Cine de Alicante colabora con AODI

El Festival de Cine de Alicante ha colaborado, un año más, con la Asociación de Ocio Ocupacional para Personas con Discapacidad Intelectual (AODI) mediante la proyección de una película en el marco de su campamento de verano. Esta iniciativa busca acercar el cine a los miembros de la entidad y el campamento, ubicado en la Granja Escuela Sol de Camp en Agost, proyectó una película apta para todos los públicos, donde los participantes recibieron además camisetas del festival.

"El festival continúa con su labor de difundir el cine y acercarlo a todo tipo de colectivos, como AODI, que realiza una labor social extraordinaria. El cine ofrece un espacio de ocio y entretenimiento. Llevamos varios años colaborando con AODI y seguiremos a su lado para apoyar y contribuir a su trabajo", ha comentado Vicente Seva, director del certamen.

Proyección en el campamento / INFORMACIÓN

"Gracias al Festival de Cine de Alicante nuestros chicos han podido disfrutar de manera accesible de la proyección de una película en uno de los recursos que organiza nuestra entidad. Ha sido muy gratificante y enriquecedor tanto para usuarios como para los voluntarios que les acompañan", ha indicado Paloma Arroyo, presidenta de AODI.

AODI es una entidad sin ánimo de lucro que lleva a cabo distintas actividades, servicios y programas con un doble objetivo: por un lado, fomentar la autonomía personal, la integración social y la accesibilidad a distintos recursos de las personas con diversidad funcional intelectual y física; por otro, ofrecer apoyo y protección psicosocial a las familias, así como recursos para facilitar la conciliación familiar.