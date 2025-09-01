"Pipiolos" y "Quejío de loba" triunfan en la Mostra de Curts de Teulada

Los cortometrajes Pipiolos, de Daniel Sánchez Arévalo, y Quejío de loba, de la gaditana Andrea Ganfornina, se han alzado con los principales galardones de la Mostra Curts de Moscatell de Teulada, que se clausuró el pasado viernes en el Auditori Teulada Moraira. La décima edición, organizada por el Ayuntamiento de Teulada en colaboración con el Auditori Teulada Moraira y la Associació Cultural Amics de Teulada, se ha clausurado con la asistencia de más de 800 personas, que han disfrutado de cinco días de proyecciones y actividades paralelas en un festival que, además de celebrar el talento emergente del cortometraje, rindió homenaje al actor Fernando Cayo.

El jurado otorgó el premio al mejor cortometraje de temática libre a Pipiolos, la más reciente obra de Sánchez Arévalo -director de títulos como AzulOscuroCasiNegro, Primos o La gran familia española- que aborda con ternura y sensibilidad el despertar sexual de dos adolescentes durante un verano. El director, que recogió el galardón personalmente, expresó su gratitud a la Mostra, al público asistente y a su familia.

Foto de familia de los premiados / Vicente Bolufer

Por otra parte, Quejío de loba fue doblemente premiado: recibió el reconocimiento al mejor cortometraje por la igualdad de género y a la mejor interpretación, para la actriz Ana Salas, por su conmovedora representación de una madre atrapada en una situación de violencia machista.

Resto de premiados

El palmarés se completó con Còlera, de José Luis Lázaro, distinguido como mejor corto valenciano por su retrato de una agresión homófoba; y con Insalvable, que otorgó a Javier Marco el premio a la mejor dirección. El público, por su parte, eligió como favorita la obra Leonardo, de los realizadores alicantinos Meka Ribera y Álvaro G. Company, protagonizada por Roo Castillo y Fernando Cayo.

La gala de clausura, conducida por el actor dianense Óscar Lasarte (nomimado al Goya por su papel en la película ¿Es el enemigo? La película de Gila) combinó humor, magia y emoción ante 300 personas, donde la actriz y presidenta del jurado, Imma Sancho, improvisó sobre el escenario un homenaje a Sánchez Arévalo.

Fernando Cayo, homenajeado

Uno de los momentos más esperados fue el homenaje al actor Fernando Cayo, conocido por su participación en La casa de papel y por una sólida trayectoria tanto en cine como en teatro. Al recibir el reconocimiento, Cayo se definió como "una eterna promesa del cine español", arrancando una gran ovación del público.

El actor Fernando Cayo / Vicente Bolufer

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Teulada, Verónica Martínez, destacó "la apuesta" por la cultura con un festival que crece cada año en público, en calidad y en repercusión, que "es motivo de reconocimiento al trabajo conjunto por hacer posible que cada edición de la Mostra de Curts de Moscatell sea más especial", mientras el alcalde de Teulada Moraira, Raúl Llobell, subrayó que "la consolidación de la Mostra Curts de Moscatell proyecta a Teulada Moraira en el panorama audiovisual nacional" y recordó que este año el festival se ha convertido en certamen calificador para los Premios Goya, "que supone un salto de calidad y una gran oportunidad para los creadores que han pasado por nuestra Mostra Curts de Moscatell".