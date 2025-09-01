À Punt aumenta un 40% la audiencia de verano gracias al fútbol, los informativos, las fiestas y los toros

À Punt ha finalizado la programación de verano con un crecimiento significativo de la audiencia: la televisión pública valenciana ha conseguido aumentarun 40% su cuota de pantalla en relación con el verano pasado. En 2024 la cuota de pantalla de julio y agosto fue del 1,8% y en 2025 ha subido hasta el 2,5% (en julio 2,4% y en agosto 2,7%). Estos datos también superan los registros de 2023 (2,3%) e igualan los del verano de 2020 en plena pandemia.

En cuanto a la audiencia acumulada, un total de 2.614.000 espectadores han pasado por À Punt durante los meses de julio y agosto, mientras que diariamente la cadena pública ha contado con 400.000 espectadores, 30.000 más que en el mismo periodo de 2024.

El fútbol ha liderado este verano las emisiones más vistas de la temporada. Cerca de 658.000 valencianos han conectado en julio y agosto con las retransmisiones de À Punt para seguir las competiciones de los equipos de la Comunitat como el Valencia CF, el Villarreal CF, el Levante UD y el CD Castellón.

Una imagen del partido entre València y Olympique de Marsella / INFORMACIÓN

El partido del Trofeo Naranja entre el Valencia CF y el Torino del pasado 9 de agosto ha sido el programa más visto del verano con una cuota del 14,1% y se ha situado como el quinto espacio más visto del año en la cadena, seguido del duelo contra el Olympique de Marsella, con 314.000 espectadores únicos y una cuota del 7,2%. La clasificación del verano se ha completado con otras retransmisiones deportivas, los informativos, L’Oratge y la serie L’Alqueria Blanca.

El Misteri d'Elx / INFORMACIÓN

En el ámbito informativo, el NTC Migdia ha sido el espacio más seguido por los espectadores a pesar del periodo vacacional, con una media de 94.000 espectadores diarios. Por su parte, el NTC Nit ha sido el que más ha crecido, con una subida del 46% en agosto, hasta alcanzar un 4,1% de cuota, mientras que el NTC Migdia ha llegado a un 6,5% de media.

Notícies Nit e Iñaki Espeso / INFORMACIÓN

La programación taurina también ha tenido un gran seguimiento con 475.000 espectadores únicos este verano contando las retransmisiones y el programa La Plaça. Por géneros, los contenidos de toros se sitúan entre los más seguidos por los espectadores de À Punt, solo por detrás de los deportes y los concursos.

Programación taurina / INFORMACIÓN

Además, los actos festivos y culturales han ocupado un lugar destacado: los Moros y Cristianos de la Vila Joiosa reunieron a 130.000 espectadores únicos, mientras que el Misteri d’Elx, retransmitido los días 14 y 15 de agosto, consiguió conectar con 209.000 personas.

En conclusión, los programas de producción propia de À Punt han sido los más seguidos durante el verano, consolidando la apuesta de la radiotelevisión pública por el entretenimiento, la información y la cultura de proximidad.

Seguimiento digital

En digital, À Punt ha cerrado su mejor mes de agosto con 594.000 usuarios únicos, un 87% más que en el mismo periodo de 2024, con 1,3 millones de sesiones gracias al buen comportamiento de las retransmisiones taurinas y deportivas.

En redes sociales, la radiotelevisión valenciana ha acumulado 26,4 millones de reproducciones de vídeo en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, un 215,1% más que en 2024.