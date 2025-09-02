Benissa en Corto arranca con lleno en las proyecciones

La primera edición del festival Benissa en Corto, que se celebra hasta el 6 de septiembre, ha arrancado con una gran acogida de público en el primer día de proyecciones celebrado en el Centre Cultural de la localidad de la Marina Alta, que registró lleno absoluto.

Con los primeros cortos, los creadores del festival -Pedro Font, María Mas y Raúl Martínez- junto al presidente del jurado, Esteban Crespo, actores de la comarca -Rosa Catalán, Xavi Pastor y Rafa Fernández- y parte de los equipos de las producciones inauguraron este certamen, que apuesta por el talento emergente y el cine de autor.

Los organizadores de Benissa en Corto, en la inauguración del festival / INFORMACIÓN

Antonia San Juan

Las proyecciones continúan hasta el jueves en el Centre Cultural de Benissa mientras que el viernes, 5 de septiembre, los focos se trasladan en la playa de la Fustera donde a las 22 horas la madrina de esta primera edición, Antonia San Juan, presentará su película Del lado del verano.

Al finalizar, en el restaurante El Rall, patrocinador oficial del festival, habrá una fiesta y música en vivo. El sábado se celebrará la gala de clausura en el Centre d’Art Taller d’Ivars, con alfombra roja para más de 80 directores, guionistas y profesionales del sector audiovisual, el descubrimiento del Paseo de las Estrellas y gran fin de fiesta Pop Corn Music Fest.