80 Mundos completa su "crowdfunding" en tiempo récord

En apenas 19 días de los 40 programados, la librería 80 Mundos ha alcanzado el objetivo de reunir 20.000 euros, una tercera parte de los 60.000 euros estimados que comportará su traslado a la librería Pynchon&Co. Un traslado motivado por la inminente salida forzosa de su ubicación actual por la venta del edificio para uso turístico y para la cual la librería vecina les ofreció su local en régimen de alquiler. Desde que se conoció la noticia, la ciudadanía se ha movilizado para mostrar su apoyo a la librería asentada desde hace cuatro décadas en Alicante, con manifestaciones de protesta contra la presión inmobiliaria y el modelo de ciudad, y el respaldo mostrado en la campaña de micromecenazgo lanzada el pasado 12 de agosto en la plataforma Verkami con este mensaje: "Salvar las librerías: la unión hace la fuerza. Ayúdanos a continuar con el legado de los dos espacios literarios más emblemáticos de Alicante".

En 19 días han recibido 282 aportaciones con las que han reunido 20.390 euros a través de un nutrido sistema de recompensas muy cultural en el que no faltan ilustraciones, regalos de libros, invitaciones a café en el local o bonos para sus cursos. Unas cifras que, "para ser agosto, es bastante de récord", como señala Carmen Juan, una de las socias de 80 Mundos junto a Sara Trigueros, Ralph del Valle y Marina Vicente.

"Estamos muy agradecidas y no nos cansamos de decirlo. Siempre recordamos que estar aquí cuarenta años no habría sido posible sin la gente y eso nos da mucha fuerza para seguir. Hemos vivido un verano atípico con muchas visitas porque al final nuestra situación, y su repercusión local y nacional, ha sido un altavoz para otros en situación parecida en otras ciudades", explica Carmen Juan, que añade que incluso "hay gente que nos ofrece sus manos o sus coches para hacer la mudanza y eso es muy chulo porque -aunque hay gente que no lo quiere ver- demuestra que la solidaridad vecinal existe sin pedir nada a cambio, porque vivimos en comunidad".

Respaldo múltiple

Además del apoyo ciudadano, 80 Mundos también ha recibido el respaldo de numerosos representantes del mundo editorial y cultural, con vídeos que han ido subiendo a las redes sociales de la librería alicantina de escritores como Manuel Vilas, David Uclés, Raúl Quinto o Marta Robles, entre otros muchos nombres, que se suman al espaldarazo dado al inicio del propio ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Próximos objetivos

La librería mantendrá la campaña de Verkami activa y seguramente se lanzará un segundo objetivo a cubrir más adelante. La intención de las libreras es mantener la actividad en el mismo lugar durante la campaña de septiembre y hasta principios de octubre.

Como se recordará, la campaña de crowdfunding se organizó para hacer frente a una parte de los 60.000 euros, que es la cifra estimada "para todo lo que nos requiere de inversion el nuevo emplazamiento (compra de mobiliario, un año de alquiler anticipado, contratacion de personal para no quitarel servicio de cafetería, inversion en género y maquinaria para ello) teniendo en cuenta que no nos quieren indemnizar los daños por expulsarnos prematuramente de nuestro local", como han explicado en sus redes sociales, donde recuerdan que la campaña, a propuesta de sus clientes habituales, "sirve para aliviar la carga de los préstamos que se han tenido que pedir" ante la situación sobrevenida.