El Museo de Aguas de Alicante mantiene su apuesta por el talento local

Con los Cantos de Sirena de la cantautora alicantina Inma Serrano se inicia este viernes la programación cultural para el próximo cuatrimestre del Museo de Aguas de Alicante, una oferta que abarca todas las disciplinas artísticas, desde teatro, música, fotografía o cine hasta diseño o gastronomía. La nueva temporada ha sido presentada este martes por Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Externas de Aguas de Alicante, quien ha reiterado su decidida "apuesta por el talento alicantino, de autores y creadores de nuestra tierra".

El Museo de Aguas de Alicante ha recibido 9.000 visitas durante los meses de junio, julio y agosto, llegando a reunir durante la última semana de ola de calor a 3.000 personas al ser este el único refugio climático en la ciudad, según ha indicado Sanz, tras añadir que la programación cultural de los Pozos de Garrigós sigue aumentando su actividad con una media de un acto semanal hasta finales de año.

Con un presupuesto de 7.600 euros, Martín Sanz ha agradecido el esfuerzo que los creadores realizan en ajustes de cachés para desarrollar una quincena de proyectos artísticos entre los meses de septiembre y diciembre, todos ellos de acceso libre y gratuito al público, limitado al aforo del local, de unas cincuenta personas.

El concierto de Inma Serrano servirá este viernes (20h) para clausurar la exposición de Sómnica Bernabeu titulada Sirenas y celebrar los treinta años en la música de la compositora alicantina, cuyas canciones dialogarán con las pinturas aún expuestas.

Por primera vez, el museo ofrecerá el 13 de septiembre, en tres pases por la mañana, la cata Como agua para chocolate, una experiencia sensorial en colaboración con la marca alicantina de Chocolates Marcos Tonda, mientras que repite el 21 de septiembre (11.30h) la cantante Laurine, que debutó el pasado año en los Pozos de Garrigós, ofrecerá algunos de sus temas nuevos junto a versiones en castellano, francés e inglés en un recital acústico.

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Alicante utilizará el Museo de Aguas de Alicante como subsede para tres representaciones gratuitas de narración oral a cargo de Juan Gamba y Fran Pintadera los días 27 y 28 de septiembre y la fotografía se instalará del 1 al 15 de octubre en los pozos con la exposición multimedia de desembarcos y desfiles organizada por la Federación de Moros y Cristianos de Alicante.

El teatro y la performance continúan el 19 de octubre (12h) con la representación de Como el agua a cargo de Corinne Rico y coordinado por Esther Abellán, que presentan un concierto performático para sentir la música y la danza alrededor del tema de la mujer y el agua, mientras que el dramaturgo Paco Sanguino ofrecerá el 30 de octubre (18h) una lectura dramatizada de su nueva obra, Una boutique en La Florida, antes de su estreno.

Noviembre y diciembre

Noviembre comienza con un concierto de guitarra de Marina Payá, que el día 2 (11.30h) viajará de la música barroca a la contemporánea, y el cine irrumpe el 19 de noviembre con la charla de Israel Gil, del Aula de Cine de la Universidad de Alicante, que incluye la proyección de escenas de películas que tratan el tema del agua, desde el cine mudo hasta la actualidad.

Modern Choir es un coro de más de veinte voces que por primera vez se escucharán en los Pozos de Garrigós el 21 de noviembre (19h) y diciembre se destina a grandes proyectos como el II Maratón Fotográfico Social Aguas de Alicante, coordinado por la fotoperiodista de INFORMACIÓN Pilar Cortés junto a la mediadora y gestora cultural Ester García, que se desarrollará del 3 de diciembre al 6 de enero con la participación de personas con diversidad funcional, que expondrán su visión de la sociedad en una muestra colectiva.

Otra propuesta es el Mercat Obert d'Art (MOA), que se llevará a cabo dentro y fuera del museo el 6 y 7 de diciembre, que tiene como eje el diseño pero se completa con actividades como un bingo poético, talleres, conciertos y proyección de cortometrajes, llegando a la Navidad con la exhibición del belén de la Foguera Puente Villavieja a partir del 8 de diciembre.