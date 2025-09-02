La sala Euterpe de Sant Joan retoma los conciertos el 26 de septiembre
La temporada de otoño comienza con Luback e incluye a Twanguero, Lichis, Mailers o Ángela Hoodoo entre los 28 conciertos que ofrece hasta diciembre
La música vuelve tras el verano a la emblemática Sala Euterpe de Sant Joan d'Alacant, que arranca su temporada de conciertos de otoño a finales de septiembre y ofrece cerca de treinta propuestas musicales cuidadosamente seleccionadas hasta finales de 2025.
A partir del 26 de septiembre, la sala de conciertos con aforo íntimo, abrirá sus puertas a una programación diversa, que incluye canción de autor, indie, folk, rock alternativo y mestizaje.
Próxima programación
Septiembre
Luback, Circuit VIU! (viernes 26)
Borja Picó (sábado 27)
Respuesta Cuántica (domingo 28)
Octubre
El Niño de la Hipoteca (jueves 2)
Martta Sanz (viernes 3)
Rafa Pons (sábado 4)
Mónica Pérez (domingo 5)
Soñando California: Twanguero, Nancy Sánchez, Alih Jey y como artista invitada Fabiola Roudha (miércoles 8)
Sonidero by Rebombori (sábado 11)
Pez Mago (viernes 17)
The Same Way (sábado 18)
Mailers (domingo 19)
Koskoja (viernes 24)
Elsa Grande (sábado 25)
Doctor Mon (domingo 26)
J.Teixi Band (viernes 31).
Noviembre
Angela Hoodoo (sábado 1)
Andrea Borrás (viernes 14)
Carlos Vudú y El Clan Jukebox (sábado 15)
Demian Domínguez (miércoles 19),
Ferran Exceso (viernes 21)
Frank Suz & The Crazzy 88’s (jueves 27)
Nito Serrano y Lapurasangre (viernes 28),
Lichis (sábado 29)
Alejandro Rizo y Los Permanentes (domingo 30).
Diciembre
Doudou Nganga The Band (jueves 4)
Apolo (sábado 6),
Badlands (Circuit Cànter) el viernes 12
The Buyakers (sábado 13)
Óscar Ballester (domingo 14).
Sobre Sala Euterpe
Sala Euterpe es el legado vivo del histórico Euterpe Pub, convertido en un espacio de conciertos íntimos en Sant Joan d’Alacant bajo el lema “donde vive la música” . Reconocida por su cercanía con los artistas y su apuesta valiente por la música emergente y de autor, la sala sigue siendo refugio y hogar para quienes buscan experiencias musicales enriquecedoras e inolvidables.
La sala sigue comprometida con su misión de acoger propuestas genuinas y de construir una comunidad musical con artistas y público sobre la base del respeto, la proximidad y la experiencia compartida.
Venta de entradas
Las entradas ya están disponibles en: www.salaeuterpe.com
