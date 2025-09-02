La sala Euterpe de Sant Joan retoma los conciertos el 26 de septiembre

La música vuelve tras el verano a la emblemática Sala Euterpe de Sant Joan d'Alacant, que arranca su temporada de conciertos de otoño a finales de septiembre y ofrece cerca de treinta propuestas musicales cuidadosamente seleccionadas hasta finales de 2025.

A partir del 26 de septiembre, la sala de conciertos con aforo íntimo, abrirá sus puertas a una programación diversa, que incluye canción de autor, indie, folk, rock alternativo y mestizaje.

Próxima programación

Septiembre

Luback, Circuit VIU! (viernes 26)

Borja Picó (sábado 27)

Respuesta Cuántica (domingo 28)

Octubre

El Niño de la Hipoteca (jueves 2)

Martta Sanz (viernes 3)

Rafa Pons (sábado 4)

Mónica Pérez (domingo 5)

Soñando California: Twanguero, Nancy Sánchez, Alih Jey y como artista invitada Fabiola Roudha (miércoles 8)

Angela Hoodoo / INFORMACIÓN

Sonidero by Rebombori (sábado 11)

Pez Mago (viernes 17)

The Same Way (sábado 18)

Mailers (domingo 19)

Koskoja (viernes 24)

Elsa Grande (sábado 25)

Doctor Mon (domingo 26)

J.Teixi Band (viernes 31).

Noviembre

Angela Hoodoo (sábado 1)

Andrea Borrás (viernes 14)

Carlos Vudú y El Clan Jukebox (sábado 15)

Demian Domínguez (miércoles 19),

Ferran Exceso (viernes 21)

Lichis / INFORMACIÓN

Frank Suz & The Crazzy 88’s (jueves 27)

Nito Serrano y Lapurasangre (viernes 28),

Lichis (sábado 29)

Alejandro Rizo y Los Permanentes (domingo 30).

Diciembre

Doudou Nganga The Band (jueves 4)

Apolo (sábado 6),

Badlands (Circuit Cànter) el viernes 12

The Buyakers (sábado 13)

Óscar Ballester (domingo 14).

Sobre Sala Euterpe

Sala Euterpe es el legado vivo del histórico Euterpe Pub, convertido en un espacio de conciertos íntimos en Sant Joan d’Alacant bajo el lema “donde vive la música” . Reconocida por su cercanía con los artistas y su apuesta valiente por la música emergente y de autor, la sala sigue siendo refugio y hogar para quienes buscan experiencias musicales enriquecedoras e inolvidables.

La sala sigue comprometida con su misión de acoger propuestas genuinas y de construir una comunidad musical con artistas y público sobre la base del respeto, la proximidad y la experiencia compartida.

Venta de entradas

Las entradas ya están disponibles en: www.salaeuterpe.com