El Instituto Gil-Albert abre el curso con una exposición de Massimo Pisani

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert inicia el curso con una nueva exposición del ciclo Arte en la Casa Bardin, que se inaugura este jueves, a las 19 horas, y que tiene de protagonistas al artista Massimo Pisani con su propuesta Sentencias y madrigales, un proyecto comisariado por la también artista Luisa Pastor. La muestra se podrá contemplar hasta el próximo 21 de noviembre.

Massimo Pisani, artista de origen italiano afincado en Alicante desde finales de los años noventa y seguidor de la estela que deja la filosofía nihilista y la neovanguardia italiana, presenta en la Casa Bardin una colección de obras que invitan al espectador a reflexionar en torno al lenguaje, a partir del arte conceptual, utilizando la poesía, la video-instalación, el sonido o la performance.

Parte de la exposición "Sentencias y madrigales" / INFORMACIÓN

"La obra de Pisani se construye como una arqueología de tiempos y voces dispares que, cargados de pluralidad y diferencia, elaboran un discurso político, desde una estética sobria, monocroma y minimalista", avanza la comisaria, que añade que Sentencias y madrigales es "un ingenioso y meticuloso juego entre las palabras y las cosas", al entrelazar la parte más burocrática que se inscribe en las sentencias –aquellas resoluciones lapidarias que dicta un juez al finalizar un proceso legal– y la parte más lírica que se inscribe en los madrigales –aquellas composiciones polifónicas en lengua vernácula que tratan acerca del amor–.

Detalle de la muestra de Pisani / INFORMACIÓN

"Con esta bella aporía, entre lo jurídico y lo poético, el artista crea nuevas cartografías ficcionales desde donde cuestionar el mundo que nos rodea", indica Luisa Pastor, en este reto planteado al espectador, que disloca los límites del lenguaje a partir de las infinitas posibilidades que tiene el texto de mudar de piel. El propio artista afirma que "la obra de arte es una autopsia y se manifiesta como un cadáver cosido sumatoriamente".