Joan Alvado expone su obra en los Encuentros de Arlés
El fotógrafo de Altea participa en el festival europeo de referencia con su proyecto "Los bautismos de medianoche" en una exposición instalada en la Fundación Manuel Rivera Ortiz hasta el 5 de octubre
El fotógrafo alicantino Joan Alvado expone por primera vez su obra en los Encuentros de Arlés, el festival que se celebra cada verano desde 1970 en la localidad francesa y que difunde lo mejor de la fotografía mundial.
Alvado participa en una exposición colectiva de una decena de artistas internacionales unidos bajo el título de Sortilèges (Hechizos), que explora el misterio, la magia y los mundos ocultos y él lo hace a través de su proyecto Los bautismos de medianoche, del que exhibe una veintena de fotografías en la Fundación Manuel Rivera Ortiz. La muestra se inauguró el pasado mes de julio y permanecerá instalada hasta el 5 de octubre.
Los bautismos de medianoche es un trabajo que Alvado realizó en 2021 sobre la magia y las creencias en el norte de Portugal a partir de una residencia artística que el alteano desarrolló en el Alto Miño y que toma el título de un antiguo rito para ayudar a mujeres embarazadas.
Alvado lo presentó como "un viaje espiritual, simbólico y fantasioso" por un terreno inmaterial que él traslada a la fotografía "a través del paisaje y de sus habitantes, de "cómo la naturaleza y el aislamiento geográfico influye en las creencias" invitando al espectador a cuestionar el orden establecido.
Este proyecto fue solicitado por el director artístico de la Fundación Manuel Rivera Ortiz, Florent Basiletti, para su muestra en Arlés y luego Alvado -afincado en Barcelona- recibió una beca del Institut Ramon Llull para producir la exposición, integrada este año en la programación oficial de los encuentros de fotografía.
Un antes y un después
"Arlés es uno de los festivales de fotografía de Europa más potentes y siempre ha sido referencial", explica Joan Alvado, muy satisfecho del trabajo de curadoría conjunto realizado con Fahr021.3 ya que, aunque se trata de un proyecto expositivo colectivo, hace que la obra del fotógrafo "no se diluya y tenga presencia propia".
"Allí, tu trabajo tiene una proyección brutal. Marca un antes y un después en tu carrera porque te descubre ante cientos de personas y un paso te lleva a otro. De ahí ya he sacado una siguiente exposición en París para 2026", explica Alvado de su experiencia en este encuentro, al que había acudido con anterioridad pero sin llegar a exponer su trabajo.
Meses antes, Joan Alvado exhibió otros dos de sus últimos proyectos, Las baladas del coral y La bestia, durante una residencia artística en La Villa Pérochon (Francia).
