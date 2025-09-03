El MACA despide la exposición de Kara Walker con vermú y música africana

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) se despide este sábado de la exposición Kara Walker. Burning Village con una programación especial y actividades para todos los públicos alrededor de la obra de esta artista afroamericana. La muestra, inaugurada el pasado 28 de febrero, que viajará después al IVAM, ha sido una de las más vistas en la historia del museo con más de 44.000 visitantes en estos siete meses

Por ello, junto a las habituales visitas guiadas del fin de semana (sábado, a las 18 horas y domingo, a las 12 horas), el MACA quiere cerrar una de las exposiciones con más afluencia de público con actividades que comenzarán el sábado, 6 de septiembre, a las 12 horas, con Grandes artistas a secas, una visita con vermú, en colaboración con el Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana, con la que se pondrá en valor la obra de las mujeres artistas, tantas veces olvidada. En esta ocasión, se abordará a Kara Walker.

Por la tarde, a las 19 horas en la Plaza de Santa María, el grupo de jóvenes del Campus escénico Burning Summer 25, inspirado en Kara Walker, estrenará Picos de Europa, una muestra del proceso de creación colectiva.

Finalmente, y como colofón a la jornada, a las 20 horas, los asistentes podrán disfrutar de danza y percusión africana a cargo de Luna de África, un grupo que fusiona música, movimiento y tradición para conectar a las personas con los orígenes de África y divulgar la riqueza cultural africana, promoviendo el entendimiento intercultural.

Entrada libre con una inscripción

La entrada a todas las actividades es libre, excepto la visita con vermú Grandes artistas a secas, cuya inscripción se realiza en la web del museo.