Cuatro propuestas musicales para disfrutar este fin de semana

Raphael, leyenda viva sobre los escenarios

Tal como reza un viejo dicho, «quien tuvo, retuvo», y de eso sabe mucho nuestro incombustible e incansable artista Raphael, que tras llevar más de 60 años triunfando sobre los escenarios de todo el mundo y tras pasar y superar dos grandes problemas de salud, ahí está de nuevo dispuesto a iniciar la gira que con el título de Tour Raphaelísimo le llevará por todo el país y comienza este sábado a las 22 horas en el Auditorio de la Rotonda de Elche donde, una vez más, desplegará todo el arte y poderío que solo él sabe hacer en cada una de sus galas. La extensa carrera de Raphael empezó a principios de los años 60 ganando el Festival de Benidorm. Desde entonces hasta hoy ha ido enlazando un éxito tras otro, cada cual mayor que el anterior: ir dos veces a Eurovisión, grabar más de 60 discos de los que ha vendido 70 millones de copias, lograrun Disco de Uranio (algo que solo tienen cuatro artistas en el mundo: los grupos Queen, AC-DC, Michael Jackson y Raphael ), ser un ídolo en sitios tan dispares como USA, Rusia o Japón, tener canciones como Yo soy aquel, Digan lo que digan o Escándalo, que el tiempo ha convertido en himnos, o saber renovarse musicalmente con sus últimos discos, Raphael 6.0, cantado a dúo con famosos cantantes, Victoria, que Pablo López le compuso expresamente para él, o el más reciente Ayer, aun donde interpreta grandes temas de la canción francesa . Raphael el monstruo de la música española, regresa a los escenarios y lo hace mañana en Elche. Auditorio de la Rotonda de Elche

Diversidad musical con Ysy A y Kiki Morente

El rapero argentinoYsy A. / INFORMACIÓN

Calidad musical en los dos conciertos programados, viernes y sábado, en el Puerto de Alicante. Este viernes, a partir de las 22 horas, llega Kiki Morente, cantaor, compositor y guitarrista que desde la cuna ya estaba predestinado a ser una estrella de la música, ya que siendo hijo del mítico Enrique Morente y hermano de Estrella, esto era un éxito cantado que empezó cuando siendo todavía un niño ya acompañaba a su padre. Ahora destaca por su arte para actualizar el flamenco sin perder con ello su auténtica esencia gracias a su madurez y habilidad para lograrlo, algo que consolida a Kiki como uno de los grandes valores del nuevo flamenco. El sábado, misma hora y lugar, hay un radical cambio de estilo con el argentino Alejo Nahuel, más conocido artísticamente como Ysy A, uno de los nuevos líderes del trap mundial, creador del grupo Modo Diablo y con varios discos en el mercado, en los que ha mostrado su clase y evolución, pero respetando siempre las raíces de este género musical que le ha hecho llenar estadios y hacer exitosas giras por Hispanoamérica, ahora tiene nuevo álbum Ysysmo, con el que ha triunfado en las listas de ventas argentinas. El Muelle Live, Alicante

Mario Cobo, uno de los mejores músicos del país

El guitarrista Mario Cobo actúa en La Gramola de Orihuela / INFORMACIÓN

La Gramola de Orihuela ha empezado el curso musical por todo lo alto y este viernes (22.30 horas) recibe a Mario Cobo, uno de los mejores y más completos músicos de la música española en las últimas décadas, con grandes trabajos desde sus comienzos en 1994. Siguió creciendo, bien con su grupo Nu Niles, con los que grabó junto a Loquillo el álbum Código Rocker o sus exitosas giras por USA y Europa. Ahora tiene nuevo disco llamado Chet, donde interpreta con su estilo y sello muy personal la obra realizada hace años por el legendario músico Chet Baker, aunque Mario le imprime su sonido elegante, melancólico e intimoque logra crear una atmosfera especial. La Gramola de Orihuela

Concierto de homenaje a Vicent Andrés Estellés

Concierto Estellés per sempre..., dentro de los actos de homenaje a Vicent Andrés Estellés en Onil, este sábado (18.30h), con las actuaciones de Ina Martí, Aitana Ferrer, Enric Murillo y César Murillo, que rinden tributo a la obra del escritor fundamental de la literatura valenciana. Palau-fortalesa del Marqués de Dues Aigües, Onil