Hannibal Laguna se zambulle en el mar azul
La firma alicantina evoca el vaivén de las mareas en la colección "Lazuliflow", que presenta el 19 de septiembre en el 40 aniversario de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid
El color azul en toda su paleta cromática envuelve la nueva colección creada por Hannibal Laguna, Lazuliflow, que navega entre lo real y lo simbólico, allí donde el mar y el cielo se funden. La nueva propuesta de la firma de moda de autor alicantina, tras Petalscape, Sunflourish o Moonglow, será presentada el próximo 19 de septiembre en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la gran pasarela de moda española, que celebra su cuarenta aniversario del 17 al 21 de septiembre.
Como señala su creador, Aníbal Angulo, director creativo de la marca alicantina, la colección emerge como una travesía entre la materia, las formas y el matiz, con el color azul, profundo, transformador e infinito como inspiración. "Un tono que fluye en todas sus dimensiones cromáticas, espirituales y poéticas para adentrarse en los misterios del océano, en la sugerente danza del mar y en la fuerza sagrada de lo femenino, desplegando vestidos que parecen surgir del agua misma", apunta sobre sus diseños tras aclarar que Lazuliflow no es monocromática, "sí predomina el color azul en todos sus matices, pero convive con rosas, coral y otros tonos inspirados en las profundidades marinas".
Desde ese lugar la colección encuentra en la antigua Grecia y en las siluetas helénicas un punto en el horizonte para reinterpretar bajo una mirada contemporánea capas, túnicas, vestidos etéreos y asimétricos en una propuesta donde los ornamentos bordados sobre transparencias envuelven el torso y se convierten en huellas de flores y coral.
Viaje femenino hacia lo profundo
"Cada pieza marca una etapa de un viaje femenino hacia lo profundo. Es un recorrido donde las gasas emergen como la espuma marina; las transparencias cristalinas insinúan e invitan a contemplar la belleza; las organzas se abren como velas al viento y los cristales bordados trazan flores de ultramar con relieves a modo de escamas", describe la firma de moda, que añade que las formas azules, desde el marino al petróleo, el zafiro, el lapislázuli y el turquesa actúan como símbolos de conexión entre el cielo y el fondo del mar. "Es el color de lo eterno pero también de lo que cambia, de lo que se mueve y lo que fluye".
Al igual que el agua de la marea regresa siempre de forma distinta, Lazuliflow es una forma de mirar lo que perdura con ojos nuevos, herencia en movimiento. "Es una colección que susurra nostalgia y tradición, allí donde el mar y el cielo se tocan, evocando el vaivén de las mareas y el elegante silencio que habita bajo la superficie del mar; donde la costura se convierte en rito, donde la elegancia no es norma, sino destino", cuenta el diseñador alicantino de origen venezolano, que lleva más de tres décadas marcando rumbo en el mundo de la moda.
