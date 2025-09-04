Pintura
Localizan en Argentina gracias a un anuncio inmobiliario un cuadro de Ghislandi robado por los nazis
La obra fue sustraída en Ámsterdam al coleccionista Jacques Goudstikker
EP
Las autoridades argentinas se han incautado de un cuadro del artista italiano Giuseppe Ghislandi y que había sido robado por los nazis durante la ocupación alemana de Países Bajos, gracias a que la obra, 'Retrato de una dama', del siglo XVIII, aparecía en un anuncio de venta de un inmueble.
El cuadro figura en una lista de obras sustraídas en Ámsterdam al coleccionista Jacques Goudstikker, cuya familia aún seguía reclamándola a día de hoy. La pista ha terminado llevando a la ciudad de Mar de Plata y a una descendiente del jerarca nazi Friedrich Kadgien, que se ocultó en Argentina al término de la Segunda Guerra Mundial.
Tanto esta mujer como su pareja permanecen bajo arresto domiciliario, después de que supuestamente intentasen ocultar en un principio la pintura tras ser descubierta por una investigación periodística, ha informado la Fiscalía argentina
Cuando la Policía argentina accedió a la casa en venta donde supuestamente estaba la obra, el cuadro en cuestión ya no estaba colgado y había sido sustituido por un tapiz, pero aún estaban las marcas. Se emprendieron entonces otros registros en varias direcciones más hasta terminar localizando el 'Retrato de una dama'.
- Un edificio sin concesión de Costas y con orden de demolición desde 2003 sigue en pie en la playa de La Mata de Torrevieja
- El alcalde de Alicante contrató a un traductor para escribir su bando de Hogueras en valenciano
- Vuelta al cole en Alicante: aluvión de peticiones en colegios e institutos para cambiar la lengua base de los alumnos
- Así afectarán los recortes de Ryanair al aeropuerto de Alicante
- Alicante se vacía
- Destroza un restaurante de Alicante para robar y huye con un patinete del local
- Estos son los municipios alicantinos donde el precio medio de los pisos aún no alcanza los 100.000 euros
- El británico que murió ahogado en Benidorm era un piloto con más de 1.300 horas de vuelo