Siete chefs se inspirarán en "Los siete magníficos" en Gastro Cinema

El festival de cine y gastronomía Gastro Cinema, que se celebra del 18 al 23 de octubre, ha desvelado una novedad de su séptima edición: Los 7 Magníficos, una apuesta por los chefs alicantinos que elaborarán propuestas de platos creativos en torno al cine.

Esta nueva sección se desarrollará el 22 de octubre en la escuela de cocina Hestia Lucentum, sede habitual del certamen y punto de encuentro para los amantes del cine y la alta cocina. En esta propuesta, siete chefs alicantinos junto a sus equipos elaborarán dos platos principales y un postre en formato degustación que serán valorados por un jurado compuesto por 12 profesionales del ámbito gastronómico, turístico y cultural.

Participarán cinco restaurantes alicantinos que son: Plaza Canalla con Juan Camilo Granada y Pedro José Lillo; La Ereta con Dani Frías; Gastrobar Óscar y Jorge con Óscar Cerdá Jiménez; Terre de Fernando Puch Candela y Vituco de Javier Francisco Beltri e Irma Doris Zambrano. Cada equipo ofrecerá un original juego culinario inspirado en la mítica película Los siete magníficos, donde creatividad, sabor y espectáculo se darán la mano.

Dani Frías / INFORMACIÓN

Menús especiales

Los menús participantes tendrán se compondrán de los siguientes ingredientes: un entrante con corvina REX de origen crianza en El Campello, una opción versátil, sabrosa y de cercanía, perfecta para iniciar con un plato fresco y elegante. El plato principal tendrá setas frescas de temporada, pueden ser de diferentes variedades: rebozuelos, boletos, trompetas de la muerte, níscalos y gulas de monte. Por último, para el postre, se utilizará en la elaboración la almendra Marcona, producto autóctono y con identidad, ideal para desarrollar una propuesta dulce con carácter mediterráneo.

Entre el jurado

El jurado contará con destacadas figuras como Gabriela Córdoba, presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA); Luis Castillo, presidente de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA); José Flor, director comercial de Bocopa; Gema Amor, presidenta de Alicante Gastronómica; Juana Jordá directora del Centro de Gastronomía del Mediterráneo UA-Denia (Gasterra); Celia Meseguer, Jefa de Servicio de Turismo del Ayuntamiento de Alicante y Vicente Seva, director de Gastro Cinema.

"Queremos rendir homenaje a nuestros grandes chefs y mostrar cómo el cine puede ser el punto de partida para una reflexión sensorial y cultural. Será un evento para descubrir el talento gastronómico que tenemos en nuestro entorno, desde una perspectiva diferente", ha destacado el director de Gastro Cinema.

Según Gabriela Córdoba, "celebramos formar parte de Gastro Cinema como patrocinadores. El cine y la gastronomía son dos artes que emocionan y nos representan, y juntos proyectan lo mejor de nuestra tierra. Para ARA es un honor apoyar un evento que une cultura, talento y sabor en Alicante.”

Programación

La sección Los 7 Magníficos se suma a la programación principal del festival, del 18 al 23 de octubre en Alicante, y que incluirá proyecciones, degustaciones, talleres, cine familiar, actividades infantiles, y una cuidada selección de cortometrajes y largometrajes con la gastronomía como hilo conductor.