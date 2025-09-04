El verano del humor concluye en el Principal

El Teatro Principal de Alicante finaliza este fin de semana el verano del humor iniciado en julio con monologuistas. Con las entradas agotadas, este viernes (21h) se presenta Quieto todo el mundo, el nuevo proyecto de Facu Díaz y Miguel Maldonado, un show donde la actualidad manda y ellos proceden a despedazarla desde el más mínimo rigor, el absoluto desconocimiento y la búsqueda constante de la risa .

El sábado, en dos sesiones a las 20 y a las 22 horas, Raúl Antón brinda una noche de diversión con el espectáculo Hay más tontos que ventanas, que explora el ingenio y la absurda realidad de la vida cotidiana. Por último, el domingo, a las 18.30 horas, Andreu Casanova vuelve con Tinder sorpresa, un safari cómico por la selva de aplicaciones para ligar tan de moda en los últimos tiempos que cambiarán el concepto que el público tiene de ellas.