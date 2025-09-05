La escritora alicantina Paz Castelló dispara contra María Pombo: “Algún día ‘escribirá’ un libro y..."

María Pombo se ha vuelto a meter en un jardín. Y no hablamos de decoración, sino de libros… o de la falta de ellos. La influencer madrileña, con más de 3 millones de seguidores en Instagram, se defendió de las críticas a su librería llena de jarrones y velas con una frase que ya es historia de TikTok: “No sois mejores porque os guste leer, hay que superarlo”.

Lo que pretendía ser una defensa rápida terminó convirtiéndose en un debate nacional sobre la lectura.

Los libros de "la Pombo"

En varias ocasiones, Pombo ha contado que compra libros de moda, interiorismo o incluso El principito en Zara Home: “Me apasionan los libros de modelos icónicas y me puedo pasar horas viéndolos y apreciando la fotografía”. Una confesión que muchos interpretaron como un uso puramente decorativo de la literatura.

Las críticas se intensificaron cuando en redes se recordó su árbol genealógico: es tataranieta de la escritora Concha Espina, que en 1926 estuvo cerca de ganar el Nobel, y familiar del premio Cervantes Álvaro Pombo. “Terrible vídeo. Leer es maravilloso y necesario para ensanchar horizontes”, escribió un usuario en X con tono de decepción.

La pulla lanzada desde Alicante

Con las redes ardiendo, ha aparecido una nueva voz en la conversación. La escritora alicantina Paz Castelló, que lleva más de una década publicando novelas y sabe bien lo que significa abrirse hueco en el mundo editorial, dejó un comentario breve y demoledor en Instagram: “Algún día, María Pombo, a propuesta de una editorial, ‘escribirá’ un libro de lo que sea, solo por tener una legión de seguidores. Se venderá muchísimo porque será ideal como objeto decorativo en las estanterías de sus fans. Al tiempo…”.

Con su experiencia en el sector, Castelló ironizó sobre una realidad que muchos escritores denuncian: los libros firmados por rostros populares venden miles de ejemplares aunque su valor literario sea secundario.

Vamos, un zasca en toda regla.

La escritora alicantina compartió en sus historias este comentario irónico sobre el futuro literario de María Pombo. / Instagram: @pazcastelloescritora

De la estantería vacía al debate cultural

Las palabras de Castelló han dado una nueva dimensión a la polémica. No se trata solo de si a alguien le gusta leer o no, sino de cómo entendemos los libros en una época en la que los seguidores pesan tanto como las letras.

Mientras unos defienden el derecho a no leer sin sentirse juzgados, otros reivindican la lectura como un hábito imprescindible para ampliar horizontes. Pero, al final, la estantería de Pombo ha mostrado algo más que objetos decorativos: ha abierto un debate sobre cómo la cultura queda a menudo relegada frente al brillo inmediato de la imagen y la influencia digital.