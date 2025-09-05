El Principal de Alicante logra su récord histórico con 108.017 espectadores

El Teatro Principal de Alicante ha batido su récord absoluto de espectadores en el año 2024 con un total de 108.017 personas que disfrutaron de la programación del coliseo el pasado año, casi un 7% más que en la temporada pasada. La cifra supera el récord histórico de 104.271 espectadores conseguidos hace una década, en el año 2013.

La subdirectora del teatro alicantino María Dolores Padilla ya auguraba que la tendencia seguiría al alza cuando en 2023 se superó la barrera de los cien mil con 101.232 espectadores, un 18% más que el año anterior. "Que pasen 108.000 personas por el teatro quiere decir que interesa nuestra programación. Es un récord en la historia del teatro y seguimos trabajando por aumentar. Este año 2025 vamos bien", ha apuntado este viernes Padilla en la presentación de los nuevos espectáculos hasta febrero de 2026. Acompañada de la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, y la representante del Banco Sabadell, Ana Ponsoda, estas han celebrado los buenos datos que "consolidan al teatro como un referente cultural en Alicante", como apuntó Tébar.

Tras el avance de la programación de otoño de la actual temporada, Padilla ha desgranado los 36 nuevos espectáculos que se representarán entre los meses de noviembre y febrero de 2026, que suman un total de 64 esta temporada, en la que el teatro y los musicales son los protagonistas, con claro predominio de la escena teatral que suma 22 obras de las mejores compañías nacionales.

Sobre los musicales, hay que destacar la ampliación de fechas de la nueva producción de Mamma Mia!, que acaba de salir de gira y que inicialmente se anunció para tres semanas y ahora ha extendido sus fechas dos semanas más: 28 días con 38 funciones, del 22 de enero al 22 de febrero de 2026.

Citas destacadas de la programación

La nueva oferta teatral arranca en noviembre con dos obras incluidas en la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos: el día 10 con Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán, de María Goricelaya, una historia de superación y ternura enmarcada en el Camino de Santiago, y El día del Watsusi, de Francisco Casavella, el día 15, en una coproducción de Teatre Lliure y el Festival Grec de Barcelona.

Magüi Mira dirige a 8 personajes en La barraca (21 nov.) de Blasco Ibáñez, que conmociona por la actualidad de sus personajes y sus conflictos, donde se habla de alquileres, desahucios, acoso infantil e inmigración. La vida de Miguel Mihura, precursor del teatro absurdo, llega el 22 de noviembre con Mihura: el último comediógrafo, de Adrián Perea con dirección de Beatriz Jaén, y el alicantino Juan Luis Iborra dirige el 28 y 29 de noviembre la comedia Inmaduros, con Carlos Sobera, Ángel Pardo, Elisa Matilla, Lara Dibildos, Silvia Vacas y Arianna Aragón en el elenco.

El crédito, la divertida comedia de Jordi Galcerán, autor de El método Grönholm o Burundanga, llega por primera vez en musical el 5 de diciembre, llena de risas, con giros imprevistos y ácidas reflexiones bajo la dirección de Rubén Yuste, mientras el 13 de diciembre se representa Las amargas lágrimas de Petra von Kant, de Rainer Werner Fassbinder, con Ana Torrent, Aura Garrido, Maribel Vitar, Julia Monje y María Luisa San José en el elenco .

El teatro musical está presente el 19 y 20 de diciembre con Chavela, de Carolina Román, un espectáculo dedicado a la cantante mexicana Chavela Vargas protagonizada, nada menos, que por Rozalén/Nita y Luisa Gavasa. El 21 de diciembre llega la comedia hilarante El barbero de Picasso, con dirección de Chiqui Caravante y con Antonio Molero y Pepe Viyuela recreando la amistad entre el artista y su peluquero.

La prestigiosa compañía andaluza Atalaya lleva a escena la obra de Valle-Inclán Divinas palabras (10 enero) con una puesta en escena de gran fuerza visual y simbólica y El Langui dirige la comedia Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza (11 enero), para concluir el 17 de enero el teatro con Esencia, de Ignacio García May, un duelo actoral entre Juan Echanove y Joaquín Climent con dirección de Eduardo Velasco en este reencuentro de dos viejos amigos.

Música, flamenco y danza española

El flamenco contemporáneo aterriza con Pura verdad (7 nov.) y artistas como Kiki Morente, Lin Cortés o Enrique Heredia y la danza española cuenta con el estreno nacional del nuevo espectáculo de la Compañía de Danza Española y Flamenco José Soriano, Tronía & Alegoría (23 nov.) desarrollado dentro de la II Residencia de Danza Española José Espadero.

A su vez, repite el espectáculo Una noche de amor desesperada (11 dic.), basada en el disco 50 aniversario del álbum Eternos Triana, con producción de Moon World, que la temporada pasada agotó todas las entradas. Se suma al apartado musical Symphonic Rhapsody of Queen (8 y 9 enero) y los conciertos de Carlos Núñez (15 enero) o Revólver (27 nov) en el 30 aniversario de El Dorado.

Ballets, zarzuela y magia

En diciembre llega el ballet con el Ballet de la Ópera Nacional de Kirguistán, que representa El lago de los cisnes (día 16), El Cascanueces (día 17) y Don Quijote (día 18). En enero será el Ballet Clásico Internacional el que represente El lago de los cisnes (día 13) y Giselle (día 14).

La Compañía Lírica Alicantina presentará Marina (8 dic.) y el 18 de enero Producciones Come y Calla lleva al Principal Una noche de zarzuela.

El ilusionismo con burbujas de Dreaming Bubbles (14 dic) o el Premio Nacional de Magia Jammes Garibo (27 y 28 dic.) se combina con el Gran Circo Acrobático de China (10 dic) o con el espectáculo de teatro infantil Baby Esferic (30 nov), con el público sobre el escenario, destinado a bebés de 6 meses hasta niños de 6 años, entre otros espectáculos de la programación.

Entradas ya disponibles

Las entradas estarán disponibles a partir de este viernes por los canales habituales del Teatro Principal de Alicante.

Taquilla en horario de 12h a 14h y de 17h a 21h y en la web: www.teatroprincipaldealicante.com