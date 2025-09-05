Vearte muestra la obra del artista neerlandés Ernst Kraft en Alicante

Con la obra del artista neerlandés Ernst Kraft, afincado en la provincia desde 2023, celebra Vearte sus dos años como galería en Alicante tras abrir sus puertas el pasado 25 de agosto de 2023.

La nueva exposición individual de Kraft, Tardor (Otoño), inaugurada este viernes, reúne hasta el 29 de septiembre una selección de obras recientes sobre lienzo en las que el paisaje emerge a través de la abstracción .

En Tardor las piezas conducen a una atmósfera sobria, "incluso sus imágenes figurativas más reconocibles -como girasoles- sugieren dimensiones oscuras, donde la luz se abre paso deliberadamente entre escombros y nubes. El resultado, sin ostentación, revela una poética contenida, una presencia del entorno -natural y urbano- transformada en lectura visual», señalan desde la galería.

Pîeza de la exposición "Tardor" de Ernst Kraft en Vearte / INFORMACIÓN

Otras exposiciones

La relación entre el artista y la galerista Laura León se ha ido forjando desde la apertura de Vearte Galería en Alicante. Kraft, que trabajó durante tres décadas en Málaga, debió posponer esta muestra por compromisos previos, entre ellos exposiciones individuales en el Museo La Neomudéjar (Madrid), el Ateneo (Málaga) y muestras en Bruselas y Ostende. Nació en 1952 en Bloemendaal (Países Bajos) y, tras viajar por América y trabajar en Ámsterdam, estableció en 1989 su estudio en Málaga y desde 2023, en Alicante.

Kraft trabaja con formatos grandes y medianos, y una paleta restringida: pigmentos tierra, óxidos, ocres crudos y quemados, ferro-óxidos, azul de Prusia y rojo terraza dominan la superficie, creando una tensión visual entre la marcada carga gráfica y el fondo pigmentado.