El poeta que recitaba sus versos en el Cementerio de Alicante

"No me importa el número de personas que acudan a mis presentaciones, yo vengo a recitarle a ellos", confiesa el poeta alicantino Vicente Férez, mientras señala los nichos que tiene a su espalda. Allí, entre lápidas y silencio, ha cumplido este domingo a las 12 del mediodía su promesa más íntima: presentar su primer poemario, Réquiem, en el Cementerio Municipal de Alicante.

Hace apenas un año, Férez pisaba por primera vez la redacción del diario INFORMACIÓN para dar a conocer esta obra publicada bajo el seudónimo V.F. Entonces ya advertía que su mayor deseo era poder compartir sus versos allí donde nacieron, entre los pasillos de mármol y cipreses del camposanto alicantino, frente a la tumba de su abuelo. Y lo ha conseguido.

Más que un acto cultural, lo vivido este domingo fue un ritual íntimo, donde la poesía se alzó como homenaje, memoria y catarsis. Entre rosas, velas y una alfombra negra, los asistentes accedieron a una cripta convertida en escenario, dispuesta para acoger versos nacidos de la sombra y el dolor. Un espacio sin ornamentos innecesarios, donde cada palabra resonaba con una solemnidad casi litúrgica.

Presentación del poemario del autor alicantino Vicente Férez "Réquiem" en la Cripta del Jardín del Silencio / Matias Segarra

En la obra de Férez, la muerte no es tabú, sino necesidad. Réquiem no es un lamento, sino un diálogo con la pérdida, un reconocimiento de que vida y muerte no son opuestos, sino dos dimensiones de una misma existencia. La poesía, en este caso, interpela con una estética oscura, pero honesta; abrazando la crudeza como parte de lo humano.

Entre la emoción y la verdad

El acto comenzó con la presentación a cargo de su hermano, Pablo Barceló, quien subrayó que esta no era una simple lectura literaria, sino un momento profundamente personal y simbólico. La emoción contenida en algunos instantes evidenció que no solo se presentaba un libro, sino una historia de perseverancia, de memoria y de redención artística.

Resulta difícil imaginar que quien hoy conmueve con sus versos fúnebres fuera, años atrás, un niño que odiaba las letras. Pero como si el destino tuviera sus propios planes, ese rechazo inicial se transformó en una pulsión creativa capaz de desafiar los márgenes del lenguaje y construir una obra donde el lector no solo lee, sino que se enfrenta a un duelo tanto literario como personal. Pero lo importante no era eso, sino que Férez trasladó su cultura al sitio donde nació, arropando a tantas personas que han hecho del Cementerio de Alicante su lugar.