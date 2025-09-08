El arte audiovisual vuelve a Alicante con ALC Videoart Festival

"Mirar el mundo con otros ojos". Con este lema, el ALC Videoart Festival regresa a Alicante del 10 al 13 de septiembre con su sexta edición. Durante cuatro días, el evento convertirá la ciudad en un espacio de exhibición y reflexión en torno al videoarte, una disciplina en auge que ha encontrado en este festival una plataforma estable y con proyección internacional. Además, como forma de mantener su apuesta por el acceso abierto al arte, la entrada a todas las actividades y proyecciones es gratuita.

Este año, además del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), sede habitual del evento, se suma el MUBAG como nuevo espacio expositivo. Esta incorporación permitirá ampliar el alcance del festival, incluyendo proyecciones continuas en la “Ventana del Arte” del MUBAG, visible desde el exterior, con el objetivo de acercar las obras al público general. Una manera de dar más exposición a una forma de hacer arte más desconocida por el gran público. Por su parte, las proyecciones se llevarán a cabo cada día en el MACA a partir de las 18.45 horas.

"El videoarte es una de las formas de hacer arte más coherentes con nuestro tiempo", apunta David Delgado, gestor del evento, que asegura que le sigue sorprendiendo "que su presencia en museos, bienales y otros eventos artísticos sea tan pequeña". Entre las razones que puede encontrar, se plasma el bajo número de artistas que trabajan exclusivamente el videoarte, pero desde la creación de este certamen internacional, Delgado ya ha proyectado más de 600 obras de casi 500 artistas de más de 90 países.

"Bury Son Mother Worship", uno de las obras participantes / INFORMACIÓN

Esta manifestación artística realizada por medio de montajes de grabaciones de video, en contraposición con las películas o las series, tiene un fin primordialmente estético. De esta manera, y según apunta el director de ALC Videoart Festival, "el formato video ha conseguido uno de los anhelos del arte desde las vanguardias: democratizar e incluso desintelectualizar el arte". Actualmente, cualquier persona tiene en su bolsillo "una herramienta de captura, creación y edición de imágenes tanto fijas como en movimiento", lo que permite a todos iniciarse en esta disciplina según el propio Delgado.

En esta edición, varios creadores viajarán a Alicante desde diferentes puntos de Europa para presentar sus trabajos y participar en actividades abiertas al público. Asimismo, según ha anunciado la organización, todas las obras seleccionadas pasarán a formar parte de la Colección Cigarreras, un fondo patrimonial dedicado exclusivamente al videoarte y donado a la ciudad. Esta, con cerca de 600 títulos, se considera una de las más importantes de España, solo por detrás de la colección de la Fundación Hamaca. Dicha iniciativa busca preservar, catalogar y difundir el videoarte como patrimonio cultural contemporáneo.