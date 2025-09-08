El espectáculo "Farra" llega a la librería 80 Mundos en su versión escrita

La compañía alicantina Lucas Escobedo, galardonada en los Premios Max de las Artes Escénicas impulsados por la SGAE, trasciende los límites del escenario. Farra, el montaje coproducido con la Compañía Nacional de Teatro Clásico y elegido como mejor espectáculo musical o lírico del año en la 28ª edición del certamen, se puede disfrutar también a través de la lectura gracias a la publicación de su texto a cargo de la editorial Reikiavik. Un cabaret barroco que celebra el teatro desde la palabra escrita.

Con motivo de su participación en la novena edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Alicante, concretamente en el Teatro Principal el domingo 14 de septiembre, la compañía aprovechará su estancia en la ciudad para presentar el libro el próximo viernes 12, a las 18 horas, en la librería 80 Mundos (todavía en su sede habitual de la avenida General Marvá, 14). Así, el público podrá asistir a una presentación que invita a sumergirse en el teatro escrito de la mano de Lucas Escobedo y Raquel Molano, director de la obra y directora musical, respectivamente, ambos presentes en el coloquio.

Quienes aún no hayan visto Farra en directo tendrán ahora la oportunidad de adentrarse en un teatro que se palpa, se lee y se disfruta sin depender del ritmo escénico. En esta ocasión, será el lector quien estructure las melodías de las canciones y el acting de los personajes, todos marcados por un planteamiento irreverente que, más allá de los galardones, ha generado un fuerte vínculo con el espectador.

Portada del libro de "Farra", la producción teatral de la compañía alicantina Lucas Escobedo / INFORMACIÓN

En la lectura de Farra, el lector tiene la capacidad de descomponer y reconstruir la obra desde cero en su imaginación. El texto es una mezcla de versos de autores como Lope de Vega, Agustín de Rojas, María de Zayas, Tirso de Molina y Santa Teresa de Ávila, presentados de forma divertida y accesible para toda la familia. Una propuesta en la que la jerga del Siglo de Oro se encuentra de frente con el argot juvenil actual. Además, según confirmó a este medio el propio Lucas Escobedo, el libro ofrece una mayor profundidad narrativa, con fragmentos exclusivos que no aparecen en la versión escénica.

Visualmente, el ejemplar físico se nutre de un cuidado diseño que hace las delicias del lector. Comienza de forma muy cercana, presentando a cada uno de los personajes que conforman la historia. Y, como si fuera un teatro real, una cuña de inicio advierte al lector que la función está por comenzar. En su interior se encuentra una cuidada selección de imágenes que aportan contexto del espectáculo y ayudan al lector a tener una recreación guiada de la obra.

Sobre la obra

Un espectáculo que busca ensalzar la fiesta, pero también el sentimiento de comunidad y la propia cultura. La historia de Farra se ubica en la Madrid del Siglo de Oro, época de figuras literarias como Miguel de Cervantes o Francisco de Quevedo. Pero sus protagonistas, lejos de galanterías y de alcurnias, son artistas humildes que celebran algo, sin importar el qué. Son seis personajes, en carnaval, que crean una especie de "cabaret barroco" donde ocurren una serie de sucesos que los obligan a improvisar mientras esperan que algo suceda.

Luchas de espadas, versos, chistes, malabares... Todo tiene cabida en esta troupe de artistas singulares que, sin necesidad de grandes discursos, transmiten un mensaje claro: la vida es ahora. Es carnaval y en este momento todo es posible: las normas cambian y el mundo se rige por paradojas. Desde esa perspectiva, los artistas buscan dar rienda suelta a su locura interna, como una subversión generada desde las propias entrañas. Todo ello, con la constante participación del público en cualquier tipo de estadio vital.