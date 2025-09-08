"Justicia artificial", de Verónica Echegui, se proyectará en el ICALI dentro del Festival de Cine de Alicante

Un homenaje alicantino a Verónica Echegui. El Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante (ICALI), en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Alicante, proyectará la película española Justicia artificial en honor a la actriz recientemente fallecida. Será el próximo miércoles 17 de septiembre, a las 18 horas en el Salón de Actos de su sede en Alicante, en la calle Gravina, 4. Tras el visionado, el director de la película, Simón Casal, ofrecerá una charla-coloquio con los asistentes, acompañado por el decano del ICALI, Ignacio Gally; la vicedecana, Carmen Díaz; y el director del Festival Internacional de Cine de Alicante, Vicente Seva.

Esta película, que trata sobre el anuncio del gobierno español de un referéndum para aprobar un sistema de inteligencia artificial en la Administración de Justicia, con el que se buscaba sustituir a los jueces y juezas en los tribunales de todo el país, fue seleccionada en la sección Made in Spain del Festival Internacional de San Sebastián en 2024 y en la sección Panorama del Festival Internacional de cine de Shanghái.

Portada de "Justicia artificial", una película de Simón Casal / INFORMACIÓN

Echegui interpreta a Carmen Costa, una reconocida jueza que es invitada a trabajar en el desarrollo del proyecto, pero la repentina desaparición de Alicia Kóvack, creadora del sistema, provoca una gran desconfianza en ella, hasta el punto de entender que está descubriendo la punta del iceberg de una conspiración que pretende controlar, desde la justicia, a todo un país. La entrada a la proyección y el coloquio posterior será libre y gratuita, limitada al aforo del Salón de Actos del ICALI. Para asegurar el cumplimiento del aforo, todo interesado en acudir al visionado debe inscribirse en este formulario.

“El Festival Internacional de Cine de Alicante sigue acercando el séptimo arte a los diferentes colectivos de la ciudad, entreteniendo y enseñando diferentes realidades que en este caso tienen mucho que ver con la profesión de la abogacía", ha comentado Vicente Seva, director del Festival Internacional de Cine, que ha agradecido al ICALI "que un año más colabore con el Festival, apoyando la cultura y el cine”.

Por su parte, Ignacio Gally, Decano de ICALI, ha transmitido que, como arte de expresión, "el cine nos muestra cómo es y evoluciona nuestra sociedad y la elección de esta película está en consonancia con un tema muy actual: la aplicación de la tecnología en nuestras vidas y, en este caso, el sistema judicial”. El Festival de Cine de Alicante cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Alicante, Alicante City & Beach, iryo, Casa Mediterráneo, Instituto Valenciano de Cultura, À Punt Radio Televisió Valenciana y otras empresas colaboradoras.