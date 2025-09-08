Seven: "Este disco me ha reconciliado con la música"

La ambición de un artista es la gasolina que impulsa su mente inquieta. Sin ella, nada en el mundo de la cultura tiene sentido. El rapero ilicitano Iván Pomares (Elche, 1993), más conocido como Seven, regresa a la escena musical con su cuarto álbum, Lugar oscuro, un disco autoproducido en el que relata aquellos momentos en los que la falta de ambición le consumía, impidiéndole avanzar.

Un proceso de creación que ha tardado más de cinco años en ver la luz. Las canciones, escritas en 2020, quedaron guardadas en un cajón hasta ahora. Tras un tiempo de reflexión y crecimiento personal, Seven las publica con una nueva mirada: la del artista que ha sabido transformar la oscuridad en impulso creativo.

Conciliar su vida personal con su identidad artística, asumir los cambios vitales y enfrentarse a la pérdida de rumbo lo llevó a una etapa marcada por la negación. Hoy, en cambio, atraviesa un momento de especial lucidez: produce para otros artistas, vuelve a conectar con su música y reconstruye, poco a poco, aquella ambición que casi lo hizo caer.

¿Cómo se siente después de haber expuesto esos fantasmas internos que llevaba tanto tiempo guardando?

Ahora estoy bien. Todo eso ya es una etapa pasada y no tiene nada que ver con el Seven actual. Pero claro, hay que tener en cuenta que Lugar oscuro es un disco que escribí en 2020. Ha estado guardado en el cajón durante años, y ese duelo ya lo pasé. Ahora simplemente cuento una historia, como quien te relata algo que vivió hace cinco años, pero que ya ha superado.

¿Por qué publicarlo ahora?

Durante mucho tiempo no me veía capaz de sacarle el potencial o la calidad que quería. Las canciones me encantaban, pero yo soy quien produce, mezcla y masteriza todo, y no sentía que tuviera el nivel técnico para hacerle justicia. Hace más o menos un año sentí que era el momento. Empecé a trabajar en él otra vez y vi que, efectivamente, me gustaba lo que estaba oyendo. Así que lo he acabado sacando.

El rapero ilicitano Seven, durante su paso por la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Rafa Arjones

¿Considera que es su mejor trabajo hasta la fecha?

Para mí, sí. A nivel musical, de sonido y también en lo audiovisual, aunque este último tiene sus matices.

¿A qué se refiere?

A que para entender los videoclips hay que mirar más allá. Hoy en día cada vez se valora menos la parte visual, pero yo quería que cada canción tuviera su pieza audiovisual porque ayuda a comprender la historia. Mis letras son muy reflexivas y profundas, y sé que a veces cuesta entrar del todo. Los vídeos simplifican ese mensaje, pero sin hacerlo obvio. Cada canción tiene su porqué, y hay mucha información escondida que hace que el recorrido completo del disco encaje.

Ese recorrido tiene una narrativa muy marcada. ¿Cómo lo definiría?

Todo el álbum cuenta un viaje. La primera canción es Actor caído, y el videoclip muestra literalmente esa caída. Después viene Lugar oscuro, que da título al disco, y representa ese momento en el que me doy cuenta de dónde estoy. Luego llegan El cielo llora, No puedo amarte, No pienso caer, Si vuelvo a caer... todas reflejan intentos de salir de ese agujero, pero sin éxito. Por eso el título de esa última, estoy cayendo constantemente.

Pero el final del álbum es más luminoso...

Sí. Cruel realidad es la última y, aunque el título parezca lo contrario, es una canción con más fuerza y luz. Es la que marca la salida de ese lugar oscuro. También en el videoclip se representa ese momento de salvación. En resumen, este trabajo tiene una estructura conceptual muy pensada, casi cinematográfica.

Seven presenta "Lugar oscuro", su cuarto álbum de estudio / Rafa Arjones

¿Qué provocó que esa oscuridad se cerniera sobre usted?

Yo diría que el punto de partida de esa oscuridad fue la ruptura de mi antiguo grupo Brother Selected. Más allá de que dejar un grupo ya es difícil, en mi caso Runs, el otro componente, es uno de mis mejores amigos. Eso lo hizo todo más complicado. Yo tenía muchas ganas de hacer cosas, mucha ambición. Pero entre que el grupo paró, que tenía un trabajo que me quitaba tiempo, y que acababa de irme a vivir con mi pareja, se me hizo todo cuesta arriba. Tenía que pagar cosas, vivir solo, y no podía dedicarme al 100% a la música. Se juntó todo y me llevó a ese lugar.

¿Cómo fue reencontrarse con esas canciones después de tanto tiempo?

Fue como ver una foto antigua. Me traían recuerdos bonitos pero también duros. Lo mejor de todo es que ahora, escuchándolas, me doy cuenta de lo bien que estoy. De lo que he crecido como persona y como artista, pues siento que con este disco me he reconciliado con la música. Ahora estoy enamorado de ella, no sé si más que nunca, pero sí plenamente.

En paralelo, su faceta como productor también está despegando. ¿Cómo gestiona ese equilibrio entre su música y la de otros?

Estoy aprendiendo a organizarme mejor. Durante mucho tiempo prioricé el trabajo en estudio y descuidé mi proyecto como artista. Ahora intento equilibrar todo: tener tiempo para mí, para Iván, pero también para Seven. Este trabajo es una prueba de ello. No quiero volver a pasar tanto tiempo sin sacar música propia. De hecho, aunque ya han pasado muchos años desde mi anterior disco, he ido publicando algunos sencillos durante este tiempo. Y no solo eso, tengo otro EP casi listo que no sé si llegaré a publicar porque es todavía más duro que Lugar Oscuro.