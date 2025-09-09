Cuenta atrás para Rocanrola en Alicante: regresa el festival de rap más grande de España

Un festival que se ha consolidado entre los fieles del rap en español. Rocanrola se prepara para regresar al Multiespacio Rabasa de Alicante con la cuarta edición del evento que se ha erigido como el mayor referente del género y de la cultura hip hop en España. Del 9 al 11 de octubre, se llevarán a cabo tres jornadas donde la música urbana será el epicentro de las actividades que se desarrollarán, con un cartel encabezado por los nombres más relevantes de la escena.

Desde clásicos del panorama nacional hasta nombres que beben del éxito cosechado por la nueva escuela, la variedad sonora nutre un cartel encabezado por el componente de Violadores del Verso Kase.O, que compartirá escenario con artistas de la talla de Cruz Cafuné o FernandoCosta. La lírica de Nach, ToteKing, Sho-Hai o El Chojin también estará presente en esta edición, homenajeando así a los rostros que cimentaron los códigos del rap en Español en sus inicios.

Sin embargo, como viene siendo habitual, Rocanrola apuesta por las nuevas voces del género, por lo que también participarán en este evento artistas de la talla de Ill Pekeño & Ergo Pro, Faenna, K1za o Reality. De esta manera, se conforma un cartel que abarca todos los matices del hip hop actual, desde el boom bap más clásico hasta las fusiones más innovadoras que abrazan sonoridades más cercanas al trap, al soul o incluso a la electrónica.

Más que música

Desde hace unas ediciones, Rocanrola ha ampliado miras para adaptar su festival a una cultura que abarque más cosas que la vertiente musical. Por ello, en el recinto, la organización prepara espacios dedicados al arte callejero, el freestyle, el grafiti en vivo o el breakdance. Un compendio de expresiones artísticas habilitadas en el espacio Living Park que nacen de la calle y convierten un evento de música en un punto de encuentro para todos los aficionados de la cultura urbana.

Los interesados en acudir al festival tienen a su disposición los últimos abonos a la venta en la web oficial del festival, donde también están disponibles las entradas para días sueltos. Los pases para las tres jornadas del evento se pueden adquirir desde los 75 euros más gastos de gestión, mientras que las entradas diarias tienen un precio estipulado de 40 euros. Desde la organización recomiendan adquirir las entradas "cuanto antes", puesto que hay estimaciones de "lleno absoluto".