La exposición "Ciudades de Luz" del MARQ se despide de Alicante con la visita de cerca de 60.000 personas
La muestra, que aborda los orígenes de Alicante, cerró sus puertas tras 10 meses de exhibición con dos jornadas de puertas abiertas
Un total de 59.759 personas ha visitado en el MARQ la exposición Ciudades de Luz. Ákra Leuké. Luvcentum. Laqant. Esta muestra, que aborda los orígenes de la ciudad de Alicante, cerró sus puertas el pasado domingo 7 de septiembre, tras casi diez meses de exhibición, con la celebración de dos jornadas de puertas abiertas que congregaron durante el fin de semana a 835 visitantes.
La exposición, exhibida en las salas temporales del museo arqueológico y en la sala de su biblioteca, ha recibido, desde el pasado 20 de diciembre, cuando abrió sus puertas, la visita de ciudadanos de todo el mundo, destacando a nivel internacional los residentes de los países del Este, seguidos por los turistas de Gran Bretaña, Francia, América y países nórdicos.
Respecto a los visitantes nacionales, los grupos más numerosos, tras el alicantino, proceden de la Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha, Comunitat Valenciana, Andalucía y Castilla y León. Durante los próximos días, los técnicos de la Fundación CV MARQ y del MARQ, junto con los de las más de treinta instituciones prestatarias, procederán al desmontaje de la exposición y al traslado de las piezas a sus lugares de origen.
