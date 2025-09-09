Megan Maxwell realizará una cena literaria en Alicante para presentar su última novela

Con más de siete millones de libros vendidos, la autora española Megan Maxwell, reconocida por ser una de las plumas más prestigiosas de la nueva novela romántica, llegará a Alicante para presentar su reciente obra Nuestro largo adiós. Su visita a la ciudad se ha planteado dentro del ciclo de Veladas Literarias de Maestral, que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre. De esta manero, y como viene siendo habitual en estos eventos gestionados por Vectalia y Asisa, se fusionará la alta cocina con la literatura.

Junto a ella, también participará en el acto su hija Sandrá Miró, quien también ha comenzado una carrera en el mundo de la cultura y presentará el lanzamiento de su novela juvenil Solo déjate llevar, también centrada en el género romántico. Para poder acudir a esta jornada, que cuenta con un menú exclusivo diseñado por el equipo de cocina de Maestral, basado en las obras de ambas protagonistas, se puede reservar mesa llamando al número 965 26 25 85.

La experiencia comenzará con un cóctel de bienvenida de "Patatas fritas de churrería, como las de Ibiza" y "Pepinillos". Como entrantes, se servirá un “Sándwich club Rute U.S. 66” y “Hummus de fava con croqueta de Gloria”, seguida de “Musaka griega de la Petherá” como plato principal. Para el postre, se ha preparado “Vasilópitas con frutas cortaditas y helado de torrijas con yogurt griego”. El menú estará maridado con una edición especial de los vinos Cesilia Blanc y Cesilia Rosé de la bodega Casa Sicilia 1707 de Novelda.

Megan Maxwell regresa con una nueva novela anclada en la narrativa romántica contemporánea / INFORMACIÓN

Tras la cena, Megan Maxwell y Sandra Miró conversarán entre ellas en una tertulia sobre sus obras y los lazos que unen su trabajo. Madre e hija expondrán a los presentes los detalles que han dado forma a sus carreras artísticas, ambas basadas en el género romántico, pero tomando como punto de partida enfoques diferentes que se dirigen a diferentes núcleos de lectores. Mientras que Maxwell es reconocida por su influencia en la novela romántica, Miró dirige su literatura a un público más juvenil, incluyendo temas como los derechos LGTBI o el feminismo.

Seguidamente, el público tendrá la oportunidad de participar en el coloquio para compartir impresiones o preguntar a las autoras algunas curiosidades en torno a su bibliografía, y disfrutar de un tiempo con ellas para conseguir una dedicatoria. Todo ello, en una actividad donde la literatura y la gastronomía se dan la mano, creando una simbiosis entre dos mundos que maridan de manera especial.

"Solo déjate llevar", una novela new adult con una mirada natural al feminismo y al colectivo LGTBI / INFORMACIÓN

Sobre las novelas

Megan Maxwell aterriza en Alicante para presentar su nueva novela Nuestro largo adiós, publicada por la editorial Esencia (Planeta). La autora de la famosa trilogía Pídeme lo que quieras explora en este nuevo título conceptos primarios como el amor, las segundas oportunidades o la importancia de vivir el presente a través de la historia de Briseida y Álvaro, quienes, tras un amor de infancia truncado, se reencuentran años después para enfrentarse a nuevos desafíos que vuelvan a unir sus vidas.

Por su parte, la novela juvenil escrita por Sandra Miró, Solo déjate llevar, sigue a la banda de pop rock Ubuntu en una gira por la Ruta 66, narrando una historia de amor que crece a escondidas y en la que se tratan temas como la identidad, la amistad y la importancia de lanzarse a la aventura de la vida. Una novela catalogada dentro del new adult que se permite la licencia de utilizar un lenguaje cercano y juvenil, construyendo una trama fresca y tierna con mucha tensión romántica y una representación visible del colectivo LGTBI.