“Piedra, papel o tijera” de Miguel Ángel Olivares triunfa en Benissa en Corto

El cortometraje Piedra, papel o tijera, del director Miguel Ángel Olivares, triunfa en la primera edición del festival Benissa en Corto con el Premio Nacional Pere Bigot, dotado con 1.500 euros. El director lucentino, que se ha atrevido por primera vez con un corto más extenso, de 18 minutos de duración, plasma en su pieza audiovisual a Mateo, un escritor que reúne a sus amigos en su casa y les propone compartir su mejor recuerdo con él.

Seguidamente, el 2º Premio Nacional fue para El lado más bestia de la vida, de José Antonio Campos Aguilera, con 1.000 euros; y el 3º Premio Nacional, para Depredador, del cineasta Javier Fesser, con 500 euros. En el ámbito autonómico, el 1º Premio CV fue para Trece Gatos, de David Gaspar, y el segundo para Troleig, de Luís Eduardo Pérez Cuevas. El Premio Igualdad Eva Pinera fue otorgado a Sexo a los 70, de Vanesa Romero. En las categorías interpretativas, el galardón a Mejor Actor fue para Rodrigo Poisón por Dragón Blanco, y el de Mejor Actriz para Bárbara Hermosilla por El Diario de Ana.

En la sección Plataforma, el Premio a Jóvenes Realizadores fue para Sergio Checa por Frío en las manos, con 700 euros destinados a distribución de futuros proyectos, mientras que el Premio Plataforma Movibeta fue para Víctor Devesa por Casting, con 300 euros y un diploma. Además, Sergio Checa recibió una Mención Especial por sus tres cortos seleccionados: Calcetines, El Nazareno y Frío en las manos. Por último, el Premio del Público fue para 24 Siete, de Santiago Requejo. Todos los galardonados recibieron una estatuilla diseñada por el escultor benissero Quico Torres.

Vanesa Romero, en representación de Antonia San Juan, fue la encargada de descubrir el futuro Paseo de las Estrellas / Vicente Bolufer

Con respecto a las actividades complementarias del certamen, la organización ha confirmado el buen sabor de boca de esta primera edición, donde han contado con la participación de "miles de personas" a lo largo de toda la semana y la proyección de 45 cortos. Este evento, nacido como un homenaje al talento emergente y el cine de autor, está organizado por Pedro Font, Raúl Martínez y María Mas, junto con el Ayuntamiento de Benissa.

Durante la gala de clausura, celebrada en el Centre d’ Art Taller d’ Ivars, desfilaron por la alfombra roja nombres propios de la industria del cine como Esteban Crespo, Alberto Ammann, César Mateo, Rafa Álamos, Larry Balboa, Fernando Corral, Sergio Checa, Alicia Fernández, Laura Arjona, Miguel Ángel Olivares, Cuca Escribano, Barbara Hermosilla, Helher Escribano, Rosa Catalán, Morgan Blasco, Rodrigo Poisón, María Almudéver, Vanesa Cano, Xavi Pastor o Armando Soneira.

La actriz Vanesa Romero, en representación de Antonia San Juan, fue la encargada junto a los creadores del festival de descubrir el futuro Paseo de las Estrellas con una gran estrella de mar con el nombre de la madrina Antonia San Juan, recientemente diagnosticada de cáncer. Romero, al instante, inmortalizó el momento y le envió un mensaje a la actriz para que recibiera el calor y afecto de los benisseros y benisseras.