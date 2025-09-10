Alejandro Hurtado: "En Alicante no hemos sabido reivindicar nuestro folclore"

El guitarrista sanvicentero Alejandro Hurtado es una de las figuras más prometedoras del panorama guitarrístico actual. Desde el respeto profundo que transmite por el folclore y el flamenco, este joven artista ha logrado lo que muchos persiguen: construir una carrera sólida, coherente y con una mirada clara hacia el pasado para entender el presente. Con su tercer disco, El primer llanto, vuelve a situar la guitarra española como protagonista absoluta, en una época en la que lo instrumental parece estar en segundo plano frente a la inmediatez de las producciones contemporáneas. Un trabajo de arqueología cultural que le ha permitido aprender sobre las raíces del flamenco.

El género musical se entiende en su música como información transmitida entre generaciones. El folclore aparece como esa arqueología cultural de buscar lo que nos hace propios. ¿Cómo lo valora usted?

En España, afortunadamente, gozamos de un folclore muy rico. El flamenco, que es la música que más practico, nace en gran parte de esa cultura primigenia. Lo que hoy conocemos como flamenco es el resultado de una evolución de formas musicales tradicionales. Por ejemplo, en la jota ya encontramos elementos que derivan en las alegrías flamencas. O las habaneras, que rítmicamente evolucionan hasta dar forma al tango. Esta labor consiste en ahondar en las raíces para poder seguir evolucionando.

Una búsqueda de las raíces que se hace con un único instrumento: la guitarra española.

Es el verdadero sentido de este disco. La guitarra flamenca, sobre todo a comienzos del siglo XX, vivió una evolución interesante porque los guitarristas estaban en contacto entre sí y compartían repertorio. En el siglo XIX aún no se había cristalizado nada, y ahí encontramos habaneras, jotas, mazurcas… estilos que hoy consideramos ajenos al flamenco, pero que entonces eran parte del mismo lenguaje. Por eso me pareció interesante que, en un disco de guitarra flamenca, pudieran convivir estos estilos con los más puramente flamencos. Se desarrollaron por caminos estéticos diferentes, pero comparten raíz.

La corriente musical actual pide constantemente descubrir nuevos sonidos. Usted, en cambio, pretende rescatar sonoridades que se perdieron con el tiempo. ¿Se siente ajeno a esta época?

Antes que guitarrista, siempre digo que soy aficionado. Me encanta escuchar música, investigar, estudiar, y estoy convencido de que nuestros mayores labraron un camino que hoy debemos cuidar. A veces parece que el ego del artista se impone: queremos destacar, ser los primeros en todo. Pero yo antepongo mi cultura y mi instrumento. La guitarra española es riquísima. Se puede mezclar con sonidos electrónicos o estilos modernos, pero no podemos olvidar nuestro fondo histórico. Volver a esas formas, tocarlas hoy con nuestro lenguaje, armonías y recursos es, de alguna manera, hacer música nueva.

El flamenco es de los pocos géneros que todavía siguen mirando a sus raíces.

Sí. Y eso es muy bonito. El flamenco aún se siente orgulloso de sus orígenes. España tiene la suerte de tener un símbolo como la guitarra española, que nos ha puesto en el mapa musical. Pero, como suele pasar, no lo valoramos lo suficiente. Es el dicho de "en casa del herrero, cuchara de palo". Fuera de España lo aprecian más. Aquí, aunque hay guitarras en muchas casas, hemos ido perdiendo ese vínculo. Pero también hay gente joven apostando fuerte por esto, y eso me hace tener esperanza.

En El primer llanto, encontramos una gran variedad de estilos y épocas. ¿Nunca pensó en acortar más ese abanico?

Cada disco refleja el momento vital en el que me encuentro. Este se grabó en agosto del año pasado, y su enfoque viene del primero, Maestros del arte clásico flamenco, donde toqué guitarras originales del siglo XIX de músicos como Ramón Montoya o Manolo de Huelva. Y descubrí que entonces se tocaban con cuerdas de tripa y seda. Me metí en ese mundo organológico, en esa estética, y de ahí nace este nuevo trabajo. El camino fue natural, comencé a componer habaneras, mazurcas... y todo fue cobrando sentido.

¿Qué inquietudes tienes ahora, como músico y como persona?

Quiero poner en valor lo que nuestros maestros nos han dejado. Hubo una época en la que los artistas estaban muy arraigados a su tierra, pero con el tiempo se buscó lo vanguardista, lo rompedor. Yo aprecio profundamente nuestra cultura. Me acuerdo, por ejemplo, de Manolo Sanlúcar. Él era un enamorado de Andalucía y quería reivindicar eso por encima de todo. Yo lo soy de la guitarra y mi intención es que el instrumento vuelva a ser el protagonista, como lo fue antes, cuando podía llenar una sala por sí sola. En El primer llanto hay percusión, segundas guitarras, incluso vientos... pero siempre al servicio de la música. No he incluido cante porque no lo pedía, quiero que la guitarra siga brillando por sí sola.

Alejandro Hurtado publica su tercer disco de estudio, "El primer llanto" / Oscar Romero

¿Cómo ve el folclore de la provincia? ¿Cree que se ha perdido en comparación con otros lugares?

Sinceramente, tengo poco conocimiento del folclore alicantino, más allá de las bandas. Incluso sabiendo de la tradición que tiene la habanera en Torrevieja, he buscado aprender sobre ellas con sonoridades provenientes de Latinoamérica. Es una asignatura pendiente, pues me he centrado tanto en la guitarra flamenca que no he podido profundizar más. Pero sí creo que desde aquí no hemos reivindicado ni visibilizado lo que tenemos. Como alumno del conservatorio, lo he notado. No hemos cultivado ni gritado lo nuestro.

Pese a ser muy joven, ha recorrido el mundo con su música y colaborado con grandes nombres. ¿Cómo vive todo esto?

Con mucha gratitud. Sé lo difícil que es vivir de la música. He tenido suerte, pues, desde que estudié en Córdoba, se me han abierto muchas puertas. He aprendido mucho de gente como Maite Martín, que fue clave para entender cómo estar en un escenario. Luego vino mi etapa como solista, los discos, las giras… Estoy haciendo lo que siempre he soñado. Incluso El primer llanto es una autoproducción pagada por mí. Es mi compromiso y también un regalo que me hago a mí mismo.