Mariano Sánchez Soler y los beneficios de ser dictador en España

Franco no necesitaba dinero, él solo quería ostentar el poder. Sin embargo, el periodista Mariano Sánchez Soler (Alicante, 1954), acostumbrado a investigar sobre el entorno familiar del dictador durante sus años en la revista Tiempo, continúa indagando en el clan Franco y sus tejemanejes empresariales más allá del fin de la dictadura. Desde herencias de desconocidos hasta la creación de crowdfundings fraudulentos para financiar el Pazo de Meirás, la edición actualizada de su obra La familia Franco S.A., que llega a las librerías de la mano de Roca Editorial, analiza de dónde provienen todos los beneficios que amasó el caudillo (y su familia) durante sus años en el poder.

Aprovechando que se cumplen 50 años de la muerte del Generalísimo, Sánchez Soler retoma una investigación que le ha acompañado durante décadas para actualizar cuestiones clave que ayudan a comprender la sociedad actual, como la vigencia de la Fundación Francisco Franco, el Valle de los Caídos o la creación de la Ley de Memoria Democrática. “La última edición del libro es de 2019, pero, claro, han pasado seis años y muchas cosas han cambiado en España, sobre todo en el ámbito político”.

Durante este tiempo, la sociedad ha experimentado un cambio drástico, debido en parte a una realidad alternativa que se ha difundido a través de las redes sociales. Según el propio autor, hay una corriente actual que está “banalizando lo que fue el franquismo”, por lo que considera que “era necesario actualizar, revisar, ampliar y añadir un epílogo que explique también esta situación”. Así, esta nueva revisión de La familia Franco S.A. supone un recorrido financiero y personal por las figuras que rodearon al dictador y su influencia en la España contemporánea.

Mariano Sánchez Soler publica una edición actualizada de su libro "La familia Franco S.A." / PILAR CORTES

Este libro de investigación relata con rigor el aspecto más desconocido del clan Franco: los negocios secretos, el modo en que amasaron su fortuna partiendo del simple sueldo del general, el holding empresarial forjado alrededor de El Pardo, los oscuros manejos de los testaferros, los escándalos profesionales e incluso la “anomalía de facto” que representa la Fundación Francisco Franco, una organización privada que, a día de hoy, sigue manejando documentos públicos y se enfrenta a su posible ilegalización.

Una fortuna "sin querer"

“Franco no quería ser rico, pero a su alrededor se formó una corte familiar y de allegados que sí se enriquecieron”, relata el periodista alicantino en su libro. “Él se instaló en el Palacio de El Pardo, protegió a su familia en todos los negocios y escándalos. Su cuñado, su yerno, su hermano… todos estaban metidos en empresas, bancos, negocios opacos”. Por ejemplo, a su yerno lo apodaban “el marqués de Vespa Verde” porque importaba motos italianas sin pagar aduanas.

Se trataba de una fortuna desconocida para la mayoría, pero que fue revelándose tras una investigación exhaustiva en registros de la propiedad, registros mercantiles y antiguas guías telefónicas. De esta manera, y según explica en el libro, Sánchez Soler fue encadenando datos relacionados con sociedades anónimas, directivos y propiedades. En total, ha descubierto más de 50 empresas vinculadas a la familia, lo que ha acabado derivando en esta extensa investigación.

Sin embargo, la obra también aborda aspectos clave como el elevado sueldo que percibió su viuda, Carmen Polo, en la España democrática; o los problemas financieros que llevaron a Francis Franco, nieto del Generalísimo, a alquilar la explotación favorita de su abuelo para rodar películas eróticas. Son detalles profundos surgidos de una exhaustiva investigación de campo, que dan al texto un carácter tanto informativo como novelesco, no exento de toques de humor.

Sánchez Soler, junto a sus dos últimos libros de investigación / PILAR CORTES

Todo comenzó en 1988, con la muerte de Carmen Polo. A partir de ese momento, Sánchez Soler inició una ardua labor periodística que lo ha llevado por numerosos medios escritos y televisivos. “El primer libro salió en 1990 con Planeta, aunque no me dejaron llamarlo Los Franco S.A. y lo titularon Villaverde: fortuna y caída de la casa Franco. En 2003, con la muerte del marqués de Villaverde, lo actualicé con Anaya, ya bajo el título original. Después, en 2019, lo retomé con Roca Editorial tras la muerte de Carmen Franco. Y ahora, en 2025, he vuelto a actualizarlo con lo ocurrido hasta junio de este mismo año. Es un libro que me ha acompañado toda mi vida como periodista”, apunta.

Un cambio social

En 2022, el autor alicantino publicó La larga marcha ultra, un libro donde analizaba las causas sociales e históricas del surgimiento de un manto social de extrema derecha a lo largo y ancho de Europa. Un “complejo ultraderechista”, según lo catalogó, que se ha expandido con discursos cercanos a los panfletos franquistas, pero actualizados a las demandas del siglo XXI. Si se combinan ambas lecturas, la conclusión parece indicar que la raíz del problema, al menos en España, está en la Transición.

“El aparato político del franquismo pactó con los partidos de izquierda mayoritarios. Esa ruptura pactada, como se llamó, significó que durante años no se tocó ese pasado ni se cuestionó a quienes lo protagonizaron. No se quiso molestar a los herederos del régimen. Y eso se reflejó en los contenidos escolares, en la ausencia de un relato claro. A los hijos y nietos de los vencedores no se les quiso incomodar, y eso pasa factura”, admite.

Mientras casi todos los países del continente comenzaban a contar con representantes de extrema derecha en sus parlamentos, España parecía vivir en un universo aparte, sin rastro aparente de una sombra ultra. Pero nada más lejos de la realidad. Según apunta Sánchez Soler, “hasta hace poco, ese voto radical estaba dentro del PP. Ahora han encontrado un partido que representa su ideario (Vox). La novedad no es que existan, sino que forman parte del sistema democrático, cuando en realidad quieren sustituirlo por otra cosa”.

De esta manera, el trabajo de Sánchez Soler en La familia Franco S.A. no solo desenmascara las redes ocultas de poder y dinero que sobrevivieron al franquismo, sino que también invita a reflexionar sobre cómo ese legado sigue moldeando la España contemporánea tanto a nivel financiero como social.