Programación completa del Teatro Principal de Alicante: horarios y entradas de septiembre a febrero de 2026

El Teatro Principal de Alicante tiene ya un avance de la programación de la temporada de otoño donde se podrán disfrutar de espectáculos de teatro, espectáculos de humor, circo, ballet, música y magia, entre otros.

Como novedad de este año se incluye a la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante (OJPA), que a partir de ahora ofrecerá dos conciertos al año.

Programación del Teatro Principal de Alicante de septiembre

Teatro. Los dos hidalgos de Verano. 12 de septiembre a las 20.00 horas.

Teatro. Numancia. 13 de septiembre a las 20.00 horas.

Circo, música y teatro. Farra. 14 de septiembre a las 19.00 horas.

Teatro. Iconos o la exploración del destino. 17 de septiembre a las 20.00 horas.

Comedia. Güiton Onofre. 18 de septiembre a las 20.00 horas.

Teatro. Cid. 19 de septiembre a las 20.30 horas.

Comedia. La loca historia del Siglo de Oro. 20 de septiembre a las 20.00 horas.

Comedia. La Reina Brava. 21 de septiembre a las 19.00 horas.

Teatro. El peso del silencio. 26 de septiembre a las 11.00 y a las 20.00 horas.

Música. Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante. 27 de septiembre a las 19.00 horas.

Teatro. Hasta el final de la fiesta. 28 de septiembre a las 18.00 horas.

Programación del Teatro Principal de Alicante de octubre

Teatro. Hoy no estrenamos. 3 de octubre a las 20.00 horas.

Teatro. Las hermanas de Manolete. 5 de octubre a las 18.00 horas.

Ballet. La bella durmiente. 7 de octubre a las 20.30 horas.

Música. Gisele Jackson & The Shu Shu’s. 8 de octubre a las 20.30 horas.

Humor. La ruina. 9 de octubre (20.00 horas), 10 de octubre (18.30 horas) y 11 de octubre (18.00 horas).

Humor. Sergio Bezo. 10 de octubre a las 21.30 horas.

Humor. El Anticoach, Pablo Chiapella y Tian Lara. 11 de octubre a las 21.30 horas.

Humor. Abián Díaz. 12 de octubre a las 17.30 horas.

Humor. David Cepo. 12 de octubre a las 20.30 horas.

Ópera. La Traviata. 16 de octubre a las 20.00 horas.

Teatro. Los yugoslavos. 18 de octubre a las 17.30 y 20.00 horas.

Circo. Gran Gala de Circo, Circarte. 19 de octubre a las 19.00 horas.

Música. Generation ABBA. 22 de octubre a las 20.30 horas.

Danza, flamenco. Comedia sin título. 24 de octubre a las 20.00 horas.

Teatro. Los cuernos de Don Friolera. 25 de octubre a las 19.00 horas.

Teatro. Viejos tiempos. 26 de octubre a las 18.00 horas.

Narrativa oral. Cuentos tras el telón: “Narradoras de la noche”. 29 de octubre a las 20.30 horas.

Narrativa oral. Cuentos tras el telón: “Cuentos al sur del Mediterráneo”. 29 de octubre a las 11.00 horas.

Música. Vivir así es morir de amor. 30 y 31 de octubre a las 20.30 horas.

Programación del Teatro Principal de Alicante de noviembre

Teatro. Música para Hitler. 2 de noviembre a las 18.00 horas.

Flamenco. Pura verdad. 7 de noviembre a las 20.00 horas.

Teatro. El efecto. 8 de noviembre a las 19.00 horas.

Musical. El rey de la farándula. 9 de noviembre a las 18.00 horas.

Teatro. Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán. 10 de noviembre a las 19.00 horas.

Ópera. Nabucco. 13 de noviembre a las 20.00 horas.

Música. Lorenzo Santamaría. 14 de noviembre a las 20.00 horas.

Teatro. El día del Watusi. 15 de noviembre a las 19.00 horas.

Comedia. Antonia San Juan. 16 de noviembre a las 18.00 horas.

Música. Catherine Russel. 18 de noviembre a las 20.30 horas.

Teatro. La barraca. 21 de noviembre a las 21.00 horas.

Teatro. Mihura: el último comediógrafo. 22 de noviembre a las 19.00 horas.

Danza, flamenco. Tronia & Alegoría. 23 de noviembre a las 18.00 horas.

Narrativa oral. Cuentos tras el telón: “Contata para piano”. 26 de noviembre a las 11.00 horas.

Narrativa oral. Cuentos tras el telón: “La hija del diablo”. 26 de noviembre a las 20.30 horas.

Música. Revólver. 27 de noviembre a las 20.30 horas.

Teatro. Inmaduros. 28 de noviembre (20.00 horas) y 29 de noviembre (19.00 horas).

Infantil. Baby Esferic. 30 de noviembre a las 11.30, 12.30 y 17.00 horas.

Programación del Teatro Principal de Alicante de diciembre

Musical. El crédito, el musical. 5 de diciembre a las 20.30 horas.

Infantil. Cantajuego 20 años. 7 de diciembre a las 12.30 y 17.00 horas.

Zarzuela. Marina. 8 de diciembre a las 18.00 horas.

Circo. Gran Circo acrobático de China. 10 de diciembre a las 20.30 horas.

Música. Una noche de amor desesperada. 11 de diciembre a las 20.30 horas.

Teatro. Las amargas lágrimas de Petra Von Kant. 13 de diciembre a las 19.00 horas.

Magia. Dreaming Bubbles. 14 de diciembre a las 18.00 horas.

Ballet. El lago de los cisnes. 16 de diciembre a las 20.30 horas.

Ballet. El cascanueces. 17 de diciembre a las 20.30 horas.

Ballet. Don Quijote. 18 de diciembre a las 20.30 horas.

Teatro musical. Chavela. 19 de diciembre (20.00 horas) y 20 de diciembre (19.00 horas).

El barbero de Picasso. 21 de diciembre a las 18.00 horas.

Magia. Maestros de la magia. 27 de diciembre a las 17.30 y 20.00 horas y 28 de diciembre a las 12.00 horas.

La granja de Zenón. 29 de diciembre a las 18.30 horas.

Programación del Teatro Principal de Alicante de enero

Música. Gran concierto de año nuevo. 1 de enero a las 19.00 horas.

Musical infantil. Ohana. 3 de enero a las 17.00 horas.

Musical familiar. La reina del hielo. 6 de enero a las 12.00 horas.

Música. Symphonic Rhapsody of Queen. 8 y 9 de enero a las 20.30 horas.

Teatro. Divinas palabras. 10 de enero a las 19.00 horas.

Comedia. Campeones 2. 11 de enero a las 18.00 horas.

Ballet. El lago de los cisnes, Ballet Clásico Internacional. 13 de enero a las 20.00 horas.

Ballet. Giselle, Ballet Clásico Internacional. 14 de enero a las 20.00 horas.

Música. Carlos Núñez. 15 de enero a las 20.30 horas.

Humor. Corbacho. 16 de enero a las 20.30 horas.

Teatro. Esencia. 17 de enero a las 19.00 horas.

Zarzuela. Una noche de Zarzuela. 18 de enero a las 18.00 horas.

Musical. Mamma mia! Del 22 de enero al 22 de febrero tienen 40 funciones.

Kids and stories

Vuelven al Teatro Principal de Alicante los cuentos tradicionales en inglés. Los sábados a las 12.00 horas en el Hall del Principal los niños de entre 3 y 10 años podrán volver a disfrutar de los cuentos en inglés. Las entradas tienen un precio de 5 euros por persona. La programación es la siguiente:

4 de octubre. 'The fussy little mouse', Natalia Medina

11 de octubre. 'Push the button', Meghan Lowey

18 de octubre. 'The pied piper of Hamelin', Joey Costa

8 de noviembre. 'Dream on', Meghan Lowey

15 de noviembre. ‘Cinderella’, Eva Mataix

22 de noviembre. ‘At home’, Meghan Lowey

29 de noviembre. 'The three little pigs', Eva Mataix

Cómo comprar entradas para el Teatro Principal de Alicante

Las entradas ya están a la venta en taquilla y en la web del Teatro Principal de Alicante.