Los documentos inéditos de la maleta de Azorín llegan a Petrer

La Fundación Mediterráneo ha inaugurado este jueves en el Museo Dámaso Navarro de Petrer la exposición La maleta de Azorín, una muestra itinerante que permite descubrir el lado más íntimo y humano de José Martínez Ruiz Azorín a través de su archivo personal, conservado durante décadas en una maleta que permaneció oculta hasta su reciente hallazgo. De esta manera, tras presentarse por primera vez en la Casa Museo Azorín de Monóvar, coincidiendo con el 150 aniversario del nacimiento del escritor, ahora acerca su legado a la localidad de Petrer.

El municipio tiene un significado muy especial en su vida, pues María Luisa Ruiz Maestre, madre del escritor, nació en Petrer. El reflejo de la ciudad está muy presente en sus obras, donde evoca con cariño la casa familiar de su madre. El Ayuntamiento de Petrer, con su alcaldesa Irene Navarro y su concejal de Cultura Fernando Portillo al frente, se ha sumado a esta iniciativa cultural, colaborando activamente para acoger la exposición en el principal espacio museístico de la ciudad. El acto de presentación también ha contado con la presencia del presidente y de la directora de la Fundación Mediterráneo, Luis Boyer y Carmen Morales.

El presidente de la Fundación Mediterráneo ha destacado que “esta exposición nace del hallazgo excepcional de una maleta donada por Luis Méndez de Vigo, sobrino del heredero de Azorín, que contenía más de 2.000 documentos inéditos, fotografías, cartas, objetos personales, cuadernos y libretas que permiten redescubrir a Azorín no solo como autor, sino como ser humano”. A partir de su maleta personal, se abre una nueva ventana sobre la figura personal y literaria de Azorín.

La maleta fue donada por Luis Méndez de Vigo, sobrino del heredero de Azorín / INFORMACIÓN

Entre toda esta documentación, para la exposición La maleta de Azorín se han seleccionado algunos documentos y objetos de especial interés y curiosidad. De este modo, se podrán ver 25 fotografías sobre Azorín, entre ellas una de su padre, a quien nunca se había identificado hasta este momento. También se exponen cartas de Ramón Gómez de la Serna, Antonio Maura, Pío Baroja o Torcuato Luca de Tena, entre otras, así como telegramas con artistas plásticos como Genaro Lahuerta y Gastón Castelló.

Otro bloque de la exposición lo componen objetos personales, como una libreta en la que el propio Azorín tomaba notas del significado de palabras que le interesaban o en la que transcribía dichos populares. También se podrán ver sus tarjetas de visitas personales, sus carnés de los cines Rex y Capitol de Madrid o su contrato para escribir artículos con la editorial Prensa Española. De esta manera, la comisaria de la muestra, Mercedes Navarro, ha planteado esta muestra como un recorrido vital por la vida y obra del autor de Monóvar.

La exposición sobre el legado de Azorín permanecerá en Petrer hasta enero del 2026 / INFORMACIÓN

Documentación digitalizada

La maleta de piel fue hallada en perfecto estado de conservación por Luis Méndez Vigo en una finca de Toledo propiedad de su tío Julio Rajal Guinda. Julio Rajal, a su vez, era el sobrino de la esposa de Azorín y fue designado como heredero de Azorín cuando este falleció en 1967 sin descendencia. Ahora, los hallazgos podrán visitarse en el Museo Dámaso Navarro de Petrer hasta el próximo mes de enero de 2026, combinando materiales originales con fotografías inéditas.

En este sentido, la Fundación Mediterráneo ha catalogado y digitalizado todo el contenido de la maleta gracias a una subvención del Ministerio de Cultura. Con esta muestra, Fundación Mediterráneo continúa con su labor de preservación y divulgación del legado de Azorín, consolidando su Casa Museo en Monóvar como centro neurálgico del azorinismo y estrechando lazos con aquellos lugares que formaron parte del paisaje vital y emocional del escritor.