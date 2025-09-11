Fernando Bovaira: "Las películas se hacen para ser vistas, abrir interrogantes y comunicar ideas"

-Un proyecto internacional como El Cautivo, la nueva película de Alejandro Amenábar, de la que usted es el productor, llega a las salas de cine de toda España este próximo viernes. ¿Qué significa esto para usted y para quienes compartimos su provincia natal, Castellón?

-Es la culminación de un trabajo de años. Una película de esta envergadura conlleva muchas situaciones de incertidumbre y llevarla a buen puerto resulta muy satisfactorio. En este caso, con más motivo, porque hemos logrado que nuestra tierra valenciana se transforme de manera orgánica en el Argel del siglo XVI que requería la historia.

-¿Cómo se fragua El Cautivo?

-Todo empezó hace ocho años. Leímos la biografía de Miguel de Cervantes de Jean Canavaggio, un hispanista de reconocido prestigio, catedrático de Literatura Española en la Universidad de París. Vimos que las peripecias de Cervantes cuando era joven tenían una parte de aventura muy interesante y decidimos iniciar este proyecto. Cinco años de cautiverio en una ciudad como Argel, con una cultura muy diferente a la española, le hizo madurar como persona y de allí salió un escritor. En la película abordamos ese periodo de la vida de un gigante de la literatura universal.

-Usted es el productor ejecutivo de esta película con guion, dirección y música de Amenábar. Han trabajado juntos en Los Otros, Mar Adentro, Ágora, Regresión o Mientras dure la guerra..., prácticamente en toda la filmografía del director hispano-chileno. ¿Cómo ha sido esta nueva colaboración?

-Llevamos ya 25 años trabajando juntos en complicidad y armonía, lejos de la tensiones que a menudo enfrentan a directores y productores. Mi trabajo tiene un componente de gestión pero también de colaboración creativa, y así lo entendemos los dos. Su ética de trabajo, responsabilidad y talento hacen que, a pesar de las zozobras de la producción, uno sienta que el día a día merece la pena.

-El Cautivo se centra en las vivencias del joven Miguel de Cervantes, interpretado por Julio Peña, durante su cautiverio en Argel. ¿Cómo lograron equilibrar la precisión histórica con la narrativa cinematográfica?

-En El Cautivo hay un trabajo de documentación muy prolijo, previo a la producción, para el que hemos contado con varios asesores cervantistas, historiadores e incluso arquitectos. Reflejar un periodo de la Historia tan complejo y la vida de un gigante de nuestra cultura como Cervantes, implica una responsabilidad enorme, que no puede ser tomada con ligereza.

Momento del rodaje de 'El Cautivo'. / LUCÍA FARAIG

-El director ha destacado el contraste entre la dureza del cautiverio y la libertad imaginativa de Cervantes. ¿Cómo se tradujo eso desde la producción?

-La película trata varios temas, muy presentes en la filmografía de Alejandro: la libertad, la lucha por la identidad y el rechazo a la intolerancia. En este caso, Alejandro ha explorado la importancia de la ficción en relación a todos ellos y ha logrado contarnos la forja de un escritor en una situación de cautiverio. Argel era una ciudad gobernada por corsarios, que vivían del rescate pagado por los cautivos que apresaban en alta mar o en tierras cristianas, que tenía curiosamente unas costumbres muy permisivas para el Islam de la época. Cervantes, expuesto a esa cultura, ahondó en el profundo conocimiento del alma humana que demuestra en su obra literaria.

-La cinta es una coproducción entre España e Italia, con apoyo de Netflix, RTVE, RAI Cinema y otros organismos. Todo un desafío coordinar tantos socios.

-Armar el puzzle de la financiación para una película como El Cautivo exige llamar a muchas puertas. En este caso, por la especificidad de la historia, decidimos que tenía sentido una coproducción con Italia y hemos contado con la colaboración de Netflix y TVE, además de ayudas del Estado y de la Generalitat valenciana. La distribución en las salas de cine, con una ventana de explotación exclusiva y amplia, corre a cargo de Disney.

-El estreno mundial de El Cautivo se produjo el pasado domingo en el Festival Internacional de Cine de Toronto, en la sección más prestigiosa del certamen, con películas de autores consagrados y títulos llamados a marcar la temporada internacional. Como hemos comentado, a las salas de cine llega el 12 de septiembre. ¿Qué expectativas tiene para su recorrido nacional e internacional?

-Era la primera vez que la película se proyectaba para público y distribuidores de todo el mundo, aunque se han cerrado ya acuerdos en varios países. Hemos estado en Toronto con películas anteriores y creemos que era el festival adecuado para su lanzamiento, ya que aúna prestigio y mercado.

-Amenábar ya presentó en Toronto, y en la misma sección, Mar Adentro y Mientras dure la guerra, ambas producidas también por usted. La primera obtuvo el Oscar a la Mejor Película de habla no inglesa en el 2005.

-Las películas se hacen para ser vistas por el público, abrir interrogantes y comunicar ideas. Si luego llegan premios y reconocimiento, bienvenidos sean.

Alejandro Amenábar, Fernando Bovaira y la alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, en una imagen del último día de rodaje de ''El Cautivo' en esta localidad alicantina del Baix Vinalopó. / AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA

-El rodaje se realizó en varios puntos de la geografía valenciana, los estudios Ciudad de la Luz de Alicante y Sevilla. ¿Qué retos logísticos surgieron al filmar en lugares tan diversos?

-Para nuestra sorpresa, después de haber estudiado la posibilidad de rodar en Malta y Marruecos, encontramos localizaciones en la Comunitat Valenciana que nos permitían rodar la película sin modificar guion. Los lugares elegidos fueron la Fortaleza de Santa Pola, el Castillo de Santa Bárbara en Alicante, las calles de Bocairent, las cuevas de Benitatxell, el Castillo de Buñol y el Palacio de los Condes de Cervelló en Anna. Este último, reconstruido al estilo andalusí y complementado con los Reales Álcázares de Sevilla, nos ha dado mucho juego para recrear la Residencia del Bajá de Argel.

-Precisamente la premier de El Cautivo será este jueves en València, en el Oceanogràfic de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

-Va a haber un estreno en Madrid este miércoles 10 de septiembre y otro el día siguiente en el Oceanogràfic de València, previo al estreno en salas el día 12. Hemos querido preestrenar la película aquí para devolver el entusiasmo y apoyo constante que hemos recibido de actores, técnicos e Instituciones que han colaborado en la película.

-Desde muy joven tuvo claro que quería dedicarse al cine y lo ha conseguido con creces tras formarse en Estados Unidos. Ahora es uno de los productores más importantes del país. Muchos jóvenes sueñan con dedicarse a este oficio. Desde su experiencia, ¿qué consejo les daría para iniciar su propio camino en la industria cinematográfica?

-Esta es una profesión dura, incierta y sujeta a cambios constantes pero que puede ser muy gratificante a la vez. Lo primero que les diría es que se pregunten si tienen la pasión por el cine necesaria para emprender un camino en que la perseverancia y la determinación tienen que ser una constante vital.