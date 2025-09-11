"Mujeres", la exposición que ha redescubierto la obra de Navarro Ramón a 13.000 personas

El Museo de Bellas Artes Gravina (Mubag) despide una exposición que ha puesto en valor la calidad artística de un pintor olvidado. El espacio museístico alicantino ha sido testigo durante la tarde de este jueves de la presentación del catálogo de Mujeres. La mirada pictórica de Navarro Ramón, una muestra que, tras nueve meses abierta al público, ha recibido cerca de 13.000 visitantes y ha reivindicado la figura del artista nacido en Altea.

El acto estuvo presidido por el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, junto a Eva Domenech, coordinadora de la exposición en nombre del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, y Jorge A. Soler Díaz, director del Mubag. En la mesa de intervención participaron figuras de referencia en el ámbito artístico y académico: Juana María Balsalobre, doctora en Historia y comisaria de la exposición; Isabel Tejeda, catedrática de Bellas Artes de la Universidad de Murcia; María José Gadea, técnica de exposiciones y difusión del museo; y la periodista de investigación Elvira Rodríguez.

"Es una enorme satisfacción ver la gran acogida que ha tenido la muestra", ha declarado la comisaria de la exposición, Juana María Balsalobre, a INFORMACIÓN. "En 2003, cuando fui nombrada directora del Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere del IAC Juan Gil-Albert, comencé a adentrarme en la vida y obra de Navarro Ramón, descubriendo todo lo que significó para el arte de su época. Desde entonces, he llevado a cabo una investigación que ha durado 20 años, y ahora el público ha tenido la oportunidad de redescubrirlo a través de sus obras".

La exposición, diseñada por el equipo de arquitectura Rocamora, plasmó una cronología por la obra del pintor desde una mirada minimalista y limpia, respetando que la obra y manteniendo así los estándares de calidad de las muestras del Mubag. El director del museo, Jorge A. Soler, admite que ha sido "una gran satisfacción" contar con esta exposición "que nosotros le propusimos al Consorcio de Museos, y ello supieron coger el guante y facilitarnos esta iniciativa que tenía el fin de reconocer la obra de un pintor ilustre".

La exposición cierra su periplo en el Mubag con 13.000 visitantes / Héctor Fuentes

Un artista sin leyenda

La trascendencia de un artista no siempre depende exclusivamente de la calidad de su obra. Para perdurar en el tiempo, es necesario construir un relato en torno a su figura, una leyenda que evite su desaparición del imaginario colectivo. Quizás eso fue lo que le faltó a Juan Navarro Ramón (1903-1989), un artista con gran proyección internacional en su época, cuya obra aún se conserva en instituciones tan destacadas como el Museo de Arte Moderno de París, el Museo Reina Sofía de Madrid o el Museo Nacional de Arte de Cataluña.

Pero Juana María Balsalobre, comisaria de esta exposición, se ha visto en la necesidad de dedicar dos décadas a la investigación de un artista cuya obra no ha sido muy difundida pese a su importancia en las vanguardias del siglo XX y la alta estima que todavía le profesan en muchas partes del mundo. Para ello, la comisaria elaboró un enfoque inédito de su pintura para el Mubag. "Esta exposición es inédita en relación a las muestras nacionales e internacionales de Navarro Ramón, pues ninguna fue dedicada exclusivamente a las mujeres, pese a ser uno de los temas destacados de su pintura", apunta.

Inició sus estudios de Bellas Artes en Valencia en 1923, desde donde se trasladó a Madrid para continuar su formación, y posteriormente a Barcelona en 1929. No obstante, la Guerra Civil española supuso, también para él, un alto en el camino. Colaboró activamente con la Alianza de Intelectuales Antifascistas y en 1938 se exilió en la localidad francesa de Colliure, viéndose obligado a regresar a España en 1941. Un recorrido vital que compartió con su amor Josefa Fisac Martín, conocida como Pepita.

Presentación del catálogo de la muestra en honor al pintor Navarro Ramón / Héctor Fuentes

Fue amigo de destacados artistas como Pablo Picasso, Ossip Zadkine y Tsuguharu Foujita; e incluso fue un pintor abstracto en París cuando en España casi nadie pensaba en la abtracción. En la década de los setenta, su obra fue presentada en la Galería Gaudifond, que en la actualidad conserva la mayor parte de su legado artístico. El pintor alicantino, entre sus grandes proezas, representó a la República Española durante la Exposición Internacional de París de 1937. En ella se expuso El Guernica de Picasso, además de obras de Miró y Julio González.

Actividades paralelas

Durante estos meses en los que parte de su obra ha estado expuesta en el Mubag, además de la afluencia libre de visitantes, el museo organizó un total de 12 visitas guiadas dentro del programa de mediación cultural llevado por Esatur, con la participación de 200 personas. A ello se sumaron 30 recorridos especiales conducidos por la comisaria, en los que participaron 244 asistentes, entre ellos alcaldes y concejales de la provincia, directores y conservadores de museos, artistas, profesorado universitario y asociaciones culturales.

La recta final de la exposición incluye todavía varias actividades. La comisaria ha programado visitas guiadas para los días 12 y 13 de septiembre, además de la clausura oficial que tendrá lugar el domingo 14 a las 12 horas. Dentro del programa paralelo, destaca Mus’n babies, una iniciativa del Consorcio de Museos y UTEM Escola de Música, pensada para familias con niños de 0 a 3 años. La actividad propone un viaje sensorial por la exposición a través de la música y los sonidos inspirados en las obras. Su última sesión se celebrará el sábado 13 de septiembre a las 11.30 horas, con inscripción previa.