Claudia Arenas, la alicantina de 19 años que sueña con conquistar OT 2025

La provincia de Alicanteya tiene representación en la nueva edición de Operación Triunfo. Se llama Claudia Arenas, tiene 19 años y este lunes 15 de septiembre se subirá al escenario de la gala 0 de OT 2025, retransmitida en Prime Video, con el objetivo de convertirse en una de las 16 voces oficiales que entrarán en la Academia más famosa de la televisión.

La joven cantante no pudo ocultar su emoción en redes sociales tras conocerse la lista definitiva: “Ya podéis ver el casting final de Los Elegidos. ¡Estoy dentrooooo!”, escribió en X, desatando la ilusión de sus seguidores en la provincia.

OT 2025: una oportunidad dorada para la alicantina

Claudia Arenas forma parte del selecto grupo de 18 concursantes que han superado las durísimas pruebas de selección a las que se presentaron más de 11.500 artistas. En los dos programas especiales titulados OT25: Los elegidos, la audiencia pudo ver cómo Noemí Galera y el equipo de casting tomaban la decisión final.

Para la alicantina esta es su gran oportunidad de demostrar su talento ante millones de espectadores y luchar por un hueco en la industria musical. Su nombre ya empieza a sonar con fuerza en foros y redes, donde muchos seguidores de OT destacan su frescura, voz y carisma.

Los 18 elegidos: un ganador de La Voz y nuevas promesas

Además de Claudia, la lista de concursantes de la gala 0 incluye a Olivia, Guillo Rist, Salma de Diego, Martín ‘Tinho’, Sam, María Cruz, Max, Lucía Casani, Guille Toledano, Teyou, Javi Crespo, Laura Muñoz, Carlos, Judit, Iván Rojo, Cristina y Quique.

Uno de los nombres más llamativos es el de Javi Crespo, ganador de La Voz 2022 junto a Antonio Orozco. Con solo 18 años entonces, ya demostró que los escenarios no le intimidan. Ahora quiere repetir éxito en la Academia de OT.

De esos 18 artistas, solo 16 lograrán entrar en la Academia y vivir de lleno la experiencia durante los próximos tres meses, con conciertos, galas en directo y el seguimiento masivo de los fans en redes sociales.

Alicante pendiente de Claudia

La expectación en Alicante es máxima. No es la primera vez que la provincia tiene representación en OT, pero la juventud de Claudia Arenas y su energía han despertado especial simpatía. Ahora llega la verdadera prueba: convencer al jurado y al público de que merece una de las 16 plazas oficiales. El lunes sabremos si su nombre cruza las puertas de la Academia, pero en su tierra ya tiene el apoyo asegurado. Alicante ya ha elegido a su favorita, y su nombre es Claudia.