El Club de la Serpiente: un hito alicantino que celebra 30 años sobre las tablas

Una celebración a tres décadas de trayectoria. La compañía de teatro alicantina El Club de la Serpiente, nombre que popularizó Julio Cortázar en su clásico Rayuela, ha anunciado que celebrará su trigésimo aniversario con un programa de actividades para esta temporada. Este círculo de artistas, para más semblanzas con la novela del autor argentino, es la única compañía de teatro profesional de los años noventa que queda en Alicante, un hito que también festejan con una agenda llena de cultura.

La celebración se inicia en el Aula de Cultura de Fundación Mediterráneo con el estreno el 12 de diciembre con Una boutique en La Florida, una comedia escrita y dirigida por Paco Sanguino, dramaturgo y exdirector del Teatro Principal. El reparto está compuesto por Puri Moya, Elizabeta Domínguez, Elena Candela, Sofía Prieto y la colaboración especial de Imma Sancho. Además, participa como ayudante de dirección Manuel Ochoa. La comedia está ambientada en un distrito popular extrapolable a otra ciudad española, y trata de la pelea de un grupo de mujeres por mejorar su barrio en tiempos de la pandemia.

No obstante, las actividades arrancan el 30 de octubre en los Pozos de Garrigós con una lectura dramatizada de esa misma obra como un pequeño adelanto. “Estamos seguros de que será una velada especial; poder hacer una lectura escénica de nuestra obra en un espacio tan singular como los Pozos de Garrigós es una experiencia muy diferente”, asegura la actriz y productora de la obra Puri Moya, que destaca de la obra "la comedia tan característica de Sanguino".

Ya en enero, la compañía ha programado otra lectura dramatizada de la última obra de la que fue protagonista la actriz recientemente fallecida Cristina Fenollar, No abras a nadie (2014) en una actualización del autor y en colaboración con el Centro Dramatúrgico Marino, una iniciativa para introducir a los jóvenes creadores. “Es muy importante que nuestra generación vaya de la mano con la generación del futuro, que podamos transmitir nuestras respectivas maneras de ver y crear”, asegura Paco Sanguino.

Algunos de los miembros de la compañía alicantina, frente a la iglesia de Santa María / PILAR CORTES

A continuación, la compañía comenzará a trabajar en el siguiente estreno, esta vez con otra comedia musical, Édith c’est moi. Sanguino explica que la obra rescata a Édith Piaf desde su autobiografía, revelando a una mujer muy diferente a la que se dio a conocer. “Es una Piaf fiel a lo que ella misma escribió en sus memorias, lejos del cliché sombrío en la que la encasillaron”, admite Sanguino. La comedia está compuesta por entre cuatro y cinco mujeres que representan los momentos más importantes de la vida de la cantante francesa y los personajes que pasaron por su vida.

Colaboración con Fundación Mediterráneo

Puri Moya y Paco Sanguino, líderes de la compañía y antiguos componentes de Jácara Teatro desde sus inicios, resaltan el acuerdo de colaboración con la Fundación Mediterráneo. Para ellos, es especialmente importante celebrar este 30 aniversario en el mismo teatro en el que empezaron. “El Aula de Cultura fue el primer escenario de un teatro real que pisamos, así que para nosotros es importante este estreno por razones emocionales”, comenta Puri Moya. “Agradecemos, además, la sensibilidad con la que han tratado nuestra celebración, formando parte de ella”, como también "la colaboración de la International Dance School, en donde tiene residencia la producción”, coinciden ambos.

Las entradas salen a la venta el 15 de septiembre, pero Sanguino prefiere no pensar únicamente en el pasado y en el presente e ir un poco más lejos: "lo más importante no es la andadura de 30 años de la compañía, sino que nuestra intención es durar mínimo 10 años más". Una vida teatral que se vio interrumpida por las obligaciones laborales de su director, que pasó a ser director del Principal de Alicante y alcaldable por la ciudad, pero ahora asegura que se retoma la actividad "con todas las ganas puestas en pasarlo bien porque, al fin y al cabo, somos un grupo de amigos que vive por y para la cultura, como en la novela de Cortázar".