Vuelve a Alcoy el primer festival urbano compuesto íntegramente por mujeres

Reivindicación desde la cultura popular. La creación de Fem Rap llegó de manera casual, una apuesta de una rapera local por servir de altavoz para que otras compañeras pudieran mostrar su talento sobre el escenario. Desde su origen, esta propuesta ha sido un gesto claro de resistencia frente a los promotores que siguen ignorando un problema evidente en sus carteles: la disparidad de género. La idea primaria de Zeta A, una plataforma por y para raperas, ha ido creciendo desde su creación en 2016 y ahora se ha consolidado como una de las actividades anuales más solicitadas de Alcoy.

El evento regresa este sábado 13 de septiembre a la Plaça de dins de la localidad, donde a partir de las 17 horas la cultura urbana se dará cita con el propósito de visibilizar y empoderar a las artistas en un género que, si bien ha sido históricamente marginal y lleno de crítica social, ha mantenido una clara jerarquía de género. El cartel está compuesto por Fitasha Flavia Beaka, Asheerah, Chuti 368, Bang Bang Prod y DJ Boett. Además, el evento es abierto al público, estrechando vínculos entre público y raperas.

La organizadora del evento, Zeta A, en colaboración con el Espai Jove de Alcoy, está orgullosa por haber confeccionado un cartel donde se combinan artistas consolidadas con propuestas noveles regidas por la calidad musical. "No somos un evento de gran formato, por lo que no contamos con el mismo presupuesto que otros festivales de este tipo, pero nuestro principal objetivo es ser un altavoz para esos talentos por descubrir y traer propuestas de alto nivel, donde la calidad predomine sobre los números", comenta.

Cartel oficial de la séptima edición de Fem Rap / INFORMACIÓN

De la consolidación a la novedad

En un panorama musical donde la imagen a menudo pesa más que el mensaje, Flavia Beaka emerge como una figura de coherencia, lirismo y verdad. Esta rapera madrileña, de raíces ecuatoguineanas, lleva más de una década labrando una trayectoria sólida dentro del hip hop underground, donde se ha ganado el respeto del circuito y se ha consolidado gracias a unas letras tan introspectivas como sociales. Flavia no teme abordar temas como la identidad, la desigualdad o la resistencia cultural, todo ello partiendo desde un enfoque personal y reflexivo.

Debutó en solitario con el álbum Sangre (2017), una carta de presentación directa y sin adornos, y en 2021 volvió a dejar huella con Alétheia, un trabajo más maduro donde confluyen varias producciones y colaboraciones, y donde Flavia sigue explorando esa zona en la que el rap se cruza con la poesía, la filosofía y el alma. Antes de todo eso, formó parte de Black Jackets, junto al también MC Chaman, con quienes editó varios EPs y el LP Poética. También ha colaborado con nombres del rap español como Charlie (Hijos Bastardos), Nasta, Rams Psicotics o Dave Bee.

Ilustración sobre Fem Rap realizada por una estudiante de Bellas Artes / María Mengour (Perdimialma) | Facultad de Bellas Artes de Altea (UMH).

Seguidamente, otro de los nombres destacados del cartel es el de Fitasha. La intérprete está consiguiendo posicionar su música entre los grandes nombres del panorama español partiendo de una idea de musicalidad propia, adentrando a su oyente a un universo sonoro y visual que bebe del jazz, el R&B y el hip hop. Con esa premisa, consigue crear paisajes íntimos plagados de elegancia artística. Su último trabajo, Rush, confirma su talento para lo experimental sin perder la emoción.

Pero también sirve para descubrir sonoridades como la de Asheerah, una murciana adoptada por Alicante influenciada por un R&B sensual a la par que limpio, y que ya fue entrevistada para la sección Sonidos de proximidad de este periódico. Cierra el cartel la renovación de Chuti 368, todo un descubrimiento de Fem Rap, que se alzó con la victoria del concurso que programa el evento, cuyo premio es poder actuar en el festival.

"A nivel vocal, como siempre hacemos, buscamos personas que tengan un sonido especial, como lo es la ganadora del concurso de este año, fusionando el flamenco con el rap; la electrónica del nuevo EP de Asheerah; las barras reales de Flavia o la versatilidad de Fitasha, que trabaja mil elementos distintos", comenta la organizadora. Además, admite que "todos los años nos gusta incorporar nuevos elementos, y este año, como uno de los pilares fundamentales de esta cultura, hemos querido dar un espacio a las DJs".