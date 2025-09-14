Lúdica y ágil función

Los dos hidalgos de Verona De Shakespeare. Adaptación: Donnellan y Ormerod ★★½

Incluir canciones y diálogos agregados no es un asunto solo de ahora. En el siglo XVIII y posteriormente se hicieron unas versiones musicales con frescura y encanto a partir de esta comedia, Los dos hidalgos de Verona, de Shakespeare, cuya idea esencial procede de una de las historias del Decamerón, de Boccaccio. Otras fuentes indican que la obra del dramaturgo inglés surgió de la novela pastoril «Los siete libros de la Diana», o incluso de una pieza teatral inspirada en el mismo argumento. Sea como fuere, la temática básica recae en la amistad y en los diferentes tipos de amor. ¿Es más sobresaliente la relación amistosa o entre dos amantes? ¿La amistad es más pura y no se involucra con el sexo? Estas son las cuestiones que destacan del texto con la adaptación de Declan Donnellan y Nick Ormerod. La música de Marc Álvarez pone impulso, así como la escenografía y el vestuario contemporáneo de Ormerod contribuyen a situar en pie el minimalista y lúdico montaje que asumen los actores Jorge Basanta, Prince Ezeanyim, Alberto Gómez, Rebeca Matellán, Irene Serrano y otros con la limpieza, la soltura y la expresividad exigida por el director Donnellan. La trama incluye la clásica figura del criado cómico y a dos amigos desde la infancia. Se enamoran de una joven y ella ama a uno. El otro la persigue a pesar de tener novia, la cual se disfraza de varón a ver qué ocurre. Ambos sujetos se reconcilian, tras la disculpa por la traición, y las aguas se calman. Cada oveja con su pareja y todos tan felices. La utilización del disfraz y el típico recurso de hacerse pasar por otra persona, como ya ven, no faltan. Lo poético se asocia con lo prosaico y se estimulan las situaciones paródicas del manido asunto de enredo en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. La excesiva duración no favorece a unos pasajes con escaso interés. Pero la dinámica representación cosechó aplausos en el coliseo alicantino, donde se celebra el 9.º Festival Internacional de Teatro Clásico.