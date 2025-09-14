Programación del Museo de Aguas de Alicante 2025: conciertos, teatro, exposiciones y una cata de chocolate

En el centro de Alicante se encuentra el Museo de Aguas de Alicante, un espacio cultural que combina historia, tecnología y sostenibilidad. Inaugurado en 2009, este museo se ha convertido en una visita imprescindible para quienes desean conocer cómo la ciudad ha gestionado el agua a lo largo de los siglos y cómo afronta los retos del futuro en torno a este recurso vital.

El agua siempre ha sido un bien escaso en la provincia de Alicante. Por eso, el Museo de Aguas de Alicante nace con el objetivo de explicar la evolución del ciclo integral del agua en la ciudad, desde los sistemas de captación tradicionales hasta la modernización de la red actual.

El museo está gestionado por Aguas de Alicante y cuenta con una propuesta educativa y cultural dirigida tanto a residentes como a turistas.

El recorrido del museo combina espacios interiores y exteriores, donde se pueden descubrir diferentes aspectos relacionados con el agua:

: el museo también alberga muestras relacionadas con el arte, la sostenibilidad y la cultura del agua. Espacios interactivos: zonas dedicadas a la sensibilización sobre el consumo responsable y el impacto ambiental.

Programación del Museo de Aguas de Alicante

El Museo de Aguas de Alicante tiene una programación que incluye conciertos, teatro, catas y exposiciones de entrada libre y acceso gratuito. Aquí puedes consultarla toda: