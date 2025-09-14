Programación del Museo de Aguas de Alicante 2025: conciertos, teatro, exposiciones y una cata de chocolate
Una quincena de proyectos artístico de acceso libre y gratuito para el público hasta diciembre
En el centro de Alicante se encuentra el Museo de Aguas de Alicante, un espacio cultural que combina historia, tecnología y sostenibilidad. Inaugurado en 2009, este museo se ha convertido en una visita imprescindible para quienes desean conocer cómo la ciudad ha gestionado el agua a lo largo de los siglos y cómo afronta los retos del futuro en torno a este recurso vital.
El agua siempre ha sido un bien escaso en la provincia de Alicante. Por eso, el Museo de Aguas de Alicante nace con el objetivo de explicar la evolución del ciclo integral del agua en la ciudad, desde los sistemas de captación tradicionales hasta la modernización de la red actual.
El museo está gestionado por Aguas de Alicante y cuenta con una propuesta educativa y cultural dirigida tanto a residentes como a turistas.
El recorrido del museo combina espacios interiores y exteriores, donde se pueden descubrir diferentes aspectos relacionados con el agua:
- Exposición permanente: explica la historia de la gestión del agua en la ciudad, con recursos interactivos y audiovisuales.
- Pozos de Garrigós: tres depósitos subterráneos del siglo XIX que se utilizaban para almacenar agua potable. Constituyen una de las joyas más llamativas del museo.
- Exposiciones temporales: el museo también alberga muestras relacionadas con el arte, la sostenibilidad y la cultura del agua.
- Espacios interactivos: zonas dedicadas a la sensibilización sobre el consumo responsable y el impacto ambiental.
Programación del Museo de Aguas de Alicante
El Museo de Aguas de Alicante tiene una programación que incluye conciertos, teatro, catas y exposiciones de entrada libre y acceso gratuito. Aquí puedes consultarla toda:
- 13 de septiembre. 09:00h. a 14:00h. Cata Agua/Chocolate. Marcos Tonda. “Agua Para Chocolate”
- 21 de septiembre. 11:30h. Concierto. Laurine en acústico en Los Pozos de Garrigós
- 27 de septiembre. 18:00h. Representación teatral (FITCA). Juan Gamba "Más Cuento Que Calleja"
- 27 de septiembre. 20:00h. Representación teatral (FITCA). Fran Pintadera "Ascuas"
- 28 de septiembre. 12:00h. Representación teatral (FITCA). Fran Pintadera "Calamitosis"
- 1 al 15 de octubre. Horario habitual del Museo. Exposición Fotográfica Multimedia. Fed. de Moros Y Cristianos de Alicante “Nuestros Desembarcos Y Desfiles”
- 19 de octubre. 12:00h. Exposición Fotografía, Danza Contemporánea Y Proyecciones. Esther Abellán Y Corinne Rico. "Como El Agua"
- 30 de octubre. 18:00h. Lectura Dramatizada. Francesc Sanguino "Una Boutique En La Florida"
- 2 de noviembre. 11:30h. Concierto de Guitarra Clásica. Marina Payá ”Compositores y Épocas”
- 19 de noviembre. 17:30h. Coloquio sobre el cine. Israel Gil “El Agua en el cine”
- 21 de noviembre. 19:00h. Concierto coral. Modern Choir
- 6 y 7 de diciembre. Horario habitual del Museo. Mercat obert d’Alacant (MOA). Especial Navidad
- 3 de diciembre al 6 de enero. Horario habitual del Museo. II Maratón Fotográfico Social Aguas De Alicante. Pilar Cortés
