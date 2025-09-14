Numancia De Cervantes. Versión y dirección: Alonso de Santos ★★

La «defensa numantina» es esa actitud de resistencia heroica, obstinada y tenaz hasta el límite. Aquí se refiere a los celtíberos de la antigua Numancia frente al asedio romano. La lucha por la libertad en una gesta histórica. Un cerco que dio lugar a una impresionante hazaña convertida en leyenda. El suicidio colectivo de sus habitantes para no entregar nada ni a nadie a los enemigos. Un amplio elenco reside en esta potente producción de la Comunidad de Madrid con la fiel versión y la dirección del veterano José Luis Alonso de Santos. Entre otros eficaces intérpretes, participan Arturo Querejeta, Javier Lara, Jacobo Dicenta o Pepa Pedroche al servicio de un argumento desvelado desde el primer minuto, como corresponde en el género trágico. La belleza plástica, la modernidad dramatúrgica y la emotividad son indudables, si bien aligerar un poco más el texto no vendría mal. Cada actor ofrece precisión, agilidad verbal y creíble naturalidad en el territorio de los versos de Cervantes. La veteranía de Querejeta se enfrenta a un curtido Lara que acoge el firme papel del general romano Escipión. Hambruna, muerte y la derrota, sí, aunque digna y honrosa por parte de los extenuados moradores de la ciudad. Que evitan el trofeo de guerra, la corona triunfante del general. Estuvo situada en lo que ahora es el Cerro de la Muela, en la localidad soriana de Garray. Unos hechos reales en los que don Miguel se inspiró para escribir la tragedia renacentista «Numancia» (1585), cuya tensión dramática recuerda, especialmente, al asedio genocida que sigue ocurriendo en Gaza. Ya se sabe que «el poderoso solo un tiempo oprime». Vencer o morir, ese es el dilema que se resuelve sucumbiendo ante la impotencia y el abuso de poder. Los atuendos romanos y celtíberos, las estructuras metálicas y otros elementos escenográficos y ambientales dan forma a este espectáculo del Festival Internacional de Teatro Clásico en el coliseo alicantino. El amplio número de espectadores quedó muy satisfecho.