Aguas de Alicante premiará el mejor corto medioambiental en Gastro Cinema

Gastro Cinema y Aguas de Alicante volverán a colaborar en la próxima edición del festival, que combina el séptimo arte con la gastronomía, con la incorporación de un nuevo galardón: el premio a Mejor Cortometraje Medioambiental Aguas de Alicante, que se otorgará a trabajos con temática medioambiental y está dotado con 500 euros.

El premio se entregará en la gala de clausura del certamen, el 23 de octubre, en el Teatro Principal. “Una vez más, Aguas de Alicante se aproxima a la cultura desde una perspectiva didáctica y de responsabilidad social entregando este premio, un galardón que destacará trabajos que traten el respeto al medio ambiente, la sostenibilidad en diferentes ámbitos, como es la gastronomía. El cine como medio para enseñar y concienciar”, ha comentado Vicente Seva, director de Gastro Cinema.

"Para nuestra compañía, este Premio Cortometraje Medioambiental Aguas de Alicante supone una nueva colaboración que pone de manifiesto una vez más nuestro apoyo a encuentros y certámenes, como ya lo hacemos en el Festival de Cine de Alicante o el Festival de Cine de Sant Joan, que pretenden alentar el talento de nuevos realizadores" ha declarado Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Externas en Aguas de Alicante.

Al mismo tiempo, también apunta que "el impulso a este galardón se alinea con una estrategia de protección medioambiental que extendemos a todos los ámbitos posibles, dentro de nuestra gestión diaria y fuera de ella, como en este caso a través de esta vertiente creativa”. De esta manera, Aguas de Alicante colabora con el festival Gastro Cinema, que también cuenta con la colaboración de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, Diputación de Alicante, Mercalicante, ARA, APHA y otras empresas colaboradoras.

Sobre el festival

A lo largo de la semana en la que se celebra Gastro Cinema, del 18 al 23 de octubre, la ciudad acoge distintas actividades relacionadas con el mundo de la gastronomía y el cine. Por un lado, tienen lugar las proyecciones de Cine Gourmet, donde se proyectarán en el MARQ las películas Charlie y la fábrica de chocolate y Una distancia de diez metros; y la sección Caviar de cortometrajes, en la que compiten cortos de temática gastronómica.

Además, se organizan propuestas paralelas como catas, degustaciones o mesas redondas. En esta programación, destaca también la clausura del certamen, en las que se entregan el premio Gastro Cinema y el Premio Gastro Cinema Solidario.