El CeMaB arranca el curso con 25 actividades literarias para su primer trimestre

Una programación diversa en géneros literarios. La directora del Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti de la UA (CeMaB), Beatriz Aracil, ha presentado este lunes la nueva programación del CeMaB para el primer trimestre del nuevo curso académico. La programación incluye veinticinco actividades, desde septiembre de 2025 a finales de enero de 2026: encuentros con escritoras y escritores, seminarios, conferencias académicas y literarias, un simposio, cine y homenajes.

Tras un arranque que ha contado con el III Seminario Internacional sobre la novela del Romanticismo en España: La evolución del héroe romántico en la narrativa hispánica del siglo XIX y la charla-diálogo entre la escritora argentina Luisa Valenzuela y la profesora de la UA Carmen Alemany, el mes de septiembre mantiene su propuesta cultural con la charla-taller Descubriendo el álbum ilustrado en el aula, a cargo de Beatriz Pérez, responsable de la librería Va de cuentos (23/09) en la Facultad de Educación.

Las actividades continúan en octubre con el VII Seminario Internacional de literatura hispanoamericana en el aula: Lecturas para revisitar el canon en formato online, donde tendrá lugar un encuentro online con la escritora argentina María Teresa Andruetto, Premio Hans Christian Andersen en 2012 (01/10). Ese mismo día tendrá lugar la conferencia Sobre Icaria, Icaria, Icaria, a cargo de Rui Pina Coelho (Universidad de Lisboa), en el marco del Seminario Bimensual de la Red Internacional de Investigadores Teatrales Latinoamericanos y Europeos.

La poeta María Limón será la invitada del ciclo "Jóvenes poetas jóvenes" / INFORMACIÓN

La Semana de la mujer escritora llegará a la Universidad de Alicante con tres conferencias: la de Maribel López Martínez (Universidad de La Rioja) sobre Carolina Coronado: ruinas y progreso (13/10); la que ofrecerá el profesor José Antonio Rodríguez (Pontificia Universidad Católica del Perú), titulada ¿Una mujer teóloga en la Nueva España del siglo XVII? (génesis, recepción y sentido de la Carta Atenagórica de sor Juana) (14/10); y la conferencia inaugural del Máster en Estudios Literarios, a cargo de la poeta y profesora española Berta García Faet (14/10).

El mes de octubre finalizará abordando otras artes como el cine y las artes escénicas. Las II Jornadas de cine mexicano, en colaboración con la Muestra itinerante de cine Guanajuatour y el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, se realizarán los días 27, 28 y 29 de octubre; mientras que el VII Simposi Internacional d’Arts Escèniques (SIAE), organizado por el Departamente de Filología Catalana, se extenderá durante el 30 y 31 de octubre con un encuentro con el dramaturgo y director teatral argentino Daniel J. Meyer (30/10).

La programación llega a noviembre con las charlas-taller Perspectivas de estudio del teatro novohispano (4/11) y continuará con la conferencia de Christilla Vasserot sobre Traducir Teatro: ¿el arte de desaparecer? (10/11). El 18 de noviembre, el CeMaB ofrecerá una nueva edición del ciclo Encontrarse en la palabra, en esta ocasión con un diálogo entre la escritora argentina Ana Mª Shua y Juan Casamayor, director de Páginas de Espuma; mientras que el 24, Mª José Rodilla (Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México) impartirá la conferencia Belleza y misoginia en la literatura medieval española.

La escritora mexicana Marisol García Walls, una de las invitadas especiales de este primer cuatrimestre / INFORMACIÓN

La programación de ese mes incluirá un nuevo ciclo dedicado a la Literatura contra la violencia de género con dos propuestas: la escritora mexicana Marisol García Walls ofrecerá la charla-diálogo Archivo latente: poéticas y contratestimonios (20/11), mientras que María Herrera Cárdenas (Universidad de Bielefeld. Alemania) impartirá una conferencia sobre Violencia médica contra las mujeres en las obras de Beatriz Cabur (27/11).

El extenso programa continuará con el VI Seminario Internacional de Teatro e historia en América Latina (3 y 4 de diciembre), dedicado en esta ocasión a Ciudad de México como espacio físico y simbólico en la escena teatral, que acogerá como ponentes invitados a Luis Huitrón (historiador y productor teatral, creador del proyecto Las Meninas), Rodolfo Obregón (director, crítico y editor teatral) y Flavio González Mello (dramaturgo, miembro de la Academia de la Lengua Mexicana).

Daniel J. Meyer, dramaturgo argentino invitado en el VII Simposi Internacional d'Arts Escèniques / María Dias

En las semanas siguientes se ofrecerá la conferencia Artes y Letras revolucionadas: las décadas de 1580 y 1590 en el Virreinato del Perú, a cargo de Laura Paz Rescala (Universidad Ca’Forscari di Venecia) (9/12), y el homenaje al historiador mexicano fray Francisco Morales con la mesa redonda La huella franciscana en el ámbito académico: líneas de investigación en el contexto novohispano (15/12).

Por último, el nuevo año 2026 traerá al CeMaB a la poeta María Limón, que iniciará las actividades en colaboración con los IES de la provincia como protagonista del ciclo Jóvenes poetas jóvenes (16/01). Será el primer acto que se realizará en su sede tras terminar las labores de reforma, mientras que, a finales de ese mismo mes, el centro ofrecerá la mesa redonda homenaje a Ernesto Cardenal, en la que participarán los escritores nicaragüenses Sergio Ramírez y Gioconda Belli.