El MACA cede una obra de Manolo Millares para una exposición en Bruselas
El museo alicantino entrega temporalmente la escultura Artefacto para la paz para una exposición de arte español que se inaugurará en octubre en el Centre for Fine Arts de Bruselas
Una obra viaja de Alicante a Bruselas para una gran muestra de arte español. El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) ha cedido temporalmente una escultura del artista canario Manolo Millares para una destacada exposición internacional que se inaugurará el próximo mes de octubre en Bruselas. Se trata de Artefacto para la paz (1964), una pieza perteneciente a la Colección Arte Siglo XX del museo, que podrá verse en el Centre for Fine Arts (BOZAR) de la capital belga.
La escultura, realizada a modo de ensamblaje con materiales como arpillera, cuerda, metal, madera, pintura y cartón, es representativa del lenguaje matérico y expresivo que caracteriza la producción de Millares en los años sesenta. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali, ha destacado la relevancia de esta participación internacional: “Es un honor que obras del MACA puedan exhibirse fuera de nuestras fronteras en muestras de primer nivel que reconocen la calidad y el valor de nuestras colecciones”.
Figura clave del arte español de la segunda mitad del siglo XX, Manolo Millares fue uno de los grandes renovadores de los lenguajes plásticos en la posguerra. Inició su trayectoria artística en el grupo canario LADAC (Los Arqueros del Arte Contemporáneo) y posteriormente formó parte del grupo El Paso, movimiento que reunió a algunos de los artistas más influyentes del momento, entre ellos la alicantina Juana Francés. Reconocido tanto como pintor como escultor, Millares es considerado uno de los máximos exponentes del informalismo en España.
