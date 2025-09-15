Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este es el nuevo horario que tendrán el MARQ y sus yacimientos a partir de ahora

El Museo Arqueológico abrirá sus puertas de martes a sábado en horario continuo, de 10 a 19 horas, mientras que los domingos y festivos lo hará únicamente en horario matinal

Fachada del Museo Arqueológico de Alicante, en una imagen de archivo

Fachada del Museo Arqueológico de Alicante, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Juan Fernández

Juan Fernández

El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) y sus principales yacimientos arqueológicos comenzarán a aplicar su horario habitual de invierno a partir de este martes, 16 de septiembre, según ha informado la Diputación de Alicante. El MARQ abrirá sus puertas de martes a sábado en horario continuo, de 10 a 19 horas, mientras que los domingos y festivos lo hará únicamente en horario matinal, de 10 a 14 horas.

En cuanto a los yacimientos gestionados por el museo, El Tossal de Manises (Lucentum), en Alicante, y La Illeta dels Banyets, en El Campello, podrán visitarse de martes a sábado de 10 a 14 horas y de 15.30 a 17.30 horas. Los domingos y festivos, ambos enclaves abrirán solo en horario de mañana, de 10 a 14 horas.

Por su parte, la Torre almohade de Almudaina mantendrá un horario de martes a domingo, incluidos festivos, de 10 a 13 horas, y abrirá por la tarde únicamente los sábados, de 16 a 19 horas. Como es habitual, tanto el museo como los yacimientos permanecerán cerrados los lunes, día destinado a tareas de mantenimiento y descanso del personal.

En la localidad de Castell de Castells, el Centro de Interpretación de Arte Rupestre podrá visitarse de lunes a jueves únicamente con cita previa, llamando al 965 518 067. Los viernes y sábados estará abierto de 11 a 13.30 y de 17 a 19.30 horas, mientras que los domingos el horario será de 11 a 13.30 horas. Por otro lado, el acceso a la Cava Gran de Agres continuará siendo libre, aunque sujeto a las normas establecidas por el Parque Natural de la Serra Mariola.

Finalmente, la Cova de l’Or, en Beniarrés, permanecerá cerrada al público hasta, previsiblemente, el próximo 11 de octubre, debido a las excavaciones y trabajos de mejora que está llevando a cabo el Área de Arquitectura de la Diputación de Alicante en este yacimiento.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
  2. El Ayuntamiento de Alicante permite que las terrazas de bares en suelo privado cierren dos horas más tarde que las de la vía pública
  3. El Ayuntamiento de Alicante cierra Tambora, el local de moda, por no tener licencia
  4. Condenan al expresidente de los Graduados Sociales de Alicante por quedarse el dinero de cinco despidos
  5. José María Morán Berrutti se va de Alicante
  6. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social lo confirma: 'No va a ser necesario tener largas carreras de cotización”
  7. «Nunca imaginamos que el niño tras caerse de un undécimo estaría bien»: el accidente de La Chicharra de Alicante 50 años después
  8. Estos son los mejores colegios públicos, concertados y privados de la provincia de Alicante, según un portal especializado

Polémica por el "uso partidista" del vídeo del Ayuntamiento de Alicante sobre el "tasazo" de la basura

Polémica por el "uso partidista" del vídeo del Ayuntamiento de Alicante sobre el "tasazo" de la basura

El alicantino Ayuso lidera la lista de España para el Mundial en ruta

El alicantino Ayuso lidera la lista de España para el Mundial en ruta

Laura Lobo, experta en herencias: "Los tres errores más comunes al hacer testamento son..."

Laura Lobo, experta en herencias: "Los tres errores más comunes al hacer testamento son..."

La Audiencia Nacional retrasa el inicio del juicio contra la familia Pujol hasta el 24 de noviembre

La Audiencia Nacional retrasa el inicio del juicio contra la familia Pujol hasta el 24 de noviembre

Este es el nuevo horario que tendrán el MARQ y sus yacimientos a partir de ahora

Este es el nuevo horario que tendrán el MARQ y sus yacimientos a partir de ahora

El mejor colegio público de la provincia no está en Alicante, según un portal especializado

El mejor colegio público de la provincia no está en Alicante, según un portal especializado

El HLA Alicante disputa la final de la Lliga Valenciana en Calp

El HLA Alicante disputa la final de la Lliga Valenciana en Calp
Tracking Pixel Contents