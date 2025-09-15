Este es el nuevo horario que tendrán el MARQ y sus yacimientos a partir de ahora

El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) y sus principales yacimientos arqueológicos comenzarán a aplicar su horario habitual de invierno a partir de este martes, 16 de septiembre, según ha informado la Diputación de Alicante. El MARQ abrirá sus puertas de martes a sábado en horario continuo, de 10 a 19 horas, mientras que los domingos y festivos lo hará únicamente en horario matinal, de 10 a 14 horas.

En cuanto a los yacimientos gestionados por el museo, El Tossal de Manises (Lucentum), en Alicante, y La Illeta dels Banyets, en El Campello, podrán visitarse de martes a sábado de 10 a 14 horas y de 15.30 a 17.30 horas. Los domingos y festivos, ambos enclaves abrirán solo en horario de mañana, de 10 a 14 horas.

Por su parte, la Torre almohade de Almudaina mantendrá un horario de martes a domingo, incluidos festivos, de 10 a 13 horas, y abrirá por la tarde únicamente los sábados, de 16 a 19 horas. Como es habitual, tanto el museo como los yacimientos permanecerán cerrados los lunes, día destinado a tareas de mantenimiento y descanso del personal.

En la localidad de Castell de Castells, el Centro de Interpretación de Arte Rupestre podrá visitarse de lunes a jueves únicamente con cita previa, llamando al 965 518 067. Los viernes y sábados estará abierto de 11 a 13.30 y de 17 a 19.30 horas, mientras que los domingos el horario será de 11 a 13.30 horas. Por otro lado, el acceso a la Cava Gran de Agres continuará siendo libre, aunque sujeto a las normas establecidas por el Parque Natural de la Serra Mariola.

Finalmente, la Cova de l’Or, en Beniarrés, permanecerá cerrada al público hasta, previsiblemente, el próximo 11 de octubre, debido a las excavaciones y trabajos de mejora que está llevando a cabo el Área de Arquitectura de la Diputación de Alicante en este yacimiento.