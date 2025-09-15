Ringo Rango: Reunidos entre la melomanía y la nostalgia

Ficha técnica Formación: Thierry (guitarra y voz), Mixel (teclados y coros), Cali (batería), Piti (saxo y coros) y J. C. Rábano (bajo y coros)

En un rincón del panorama musical alternativo alicantino, Ringo Rango lleva años cocinando a fuego lento una mezcla de estilos que van desde el rock clásico hasta el surf o el psicobilly. Una coctelera sonora creada por una banda de amigos que huye de las emisoras de radio y de los rankings musicales en cualquier plataforma.

Es un grupo que rema a contracorriente de la sociedad, pero fiel a confeccionar un sonido propio del que sentirse orgulloso. Una ardua labor que recoge sus frutos con su confirmación en el Iberia Festival de Benidorm, su ciudad natal. "Ser profeta en tu tierra no es nada fácil, así que es un orgullo poder ser parte de este evento", asegura Thierry, vocalista y compositor principal del grupo.

Es una oportunidad, pero también un reconocimiento a una carrera forjada con esfuerzo, en un proyecto que se remonta a 2017, con otros componentes, pero con la misma mentalidad. Desde el principio, Ringo Rango ha sido una reunión de melómanos y nostálgicos cuya única intención era escucharse en vinilo y sorprender en vivo.

Ellos son una banda de directo, no lo niegan, y es ahí donde los grandes músicos demuestran su valía. Son parte de una resistencia en la que todos trabajan fuera de la música, pero mantienen su pasión intacta: cargar instrumentos, ensayar cuando se puede y grabar con fondos que salen de su propio bolsillo. "No es un negocio, es amor", dice Thierry. "Lo hacemos para tener algo que algún día podamos enseñar a nuestros nietos".

A lo clásico

Cuando se habla de nostalgia, se expresa en cuestiones como que la banda cree en el vinilo como formato porque "tiene alma". "En Spotify no es tuyo. Con un vinilo lo sientes, lo posees, te pertenece", explica Mixel, teclista de la formación. También tienen la suerte de conectar con personas que piensan lo mismo: una aldea de irreductibles galos sedientos de poseer formatos físicos. "El público que nos escucha no solo se queda con el concierto. Se lleva un trozo de nosotros a casa", cuenta Thierry.

En un mundo donde triunfa lo inmediato, Ringo Rango elige el camino con zarzas. Y quizás por eso, su presencia el viernes 10 de octubre en el Iberia Festival no será solo una actuación, sino una victoria. Allí, si el horario lo permite, podrán darse a conocer al gran público: otros melómanos que irán a ver a Coque Malla, Santero y Los Muchachos o La Frontera. Y de esa forma, pregonarán el rock en un Benidorm falto de música.

Ringo Rango durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Rafa Arjones

Cultura local

¿Qué hay de la cultura musical en la capital turística de la Costa Blanca? ¿Cómo es la situación en una ciudad dividida entre rascacielos y zonas reservadas para el público inglés? Según su vocalista, "la cultura en Benidorm sigue estando presente, pero cada vez escasean más los espacios para ella".

Se reduce la oferta de salas de música en directo y, según admite la banda, "lo que queda son bares que pagan poco y tiran de músicos con backing tracks o de versiones". Una deriva que deja a las bandas con temas propios en segundo plano, cada vez con menos oportunidades para crecer o consolidarse.

El latido del rock mueve a esta banda a seguir fieles a un concepto creativo. A sobrevivir por un mero sentimiento de pertenencia. Definir a Ringo Rango no es tarea fácil. Para ellos, cada canción es distinta, con personalidad propia. A veces suenan a surf del desierto, otras a garage callejero, otras a psicobilly de manual o a rock añejo.

Sus temas son hijos de influencias variadas, pero todos llevan la marca inconfundible de la banda. "Si lo hiciéramos por fama o dinero no estaríamos aquí. Muchas veces ni nos repartimos el dinero de los conciertos y lo invertimos íntegramente en la banda. Pero es lo que más nos llena", aseguran. Con esa ilusión, solo se les puede desear lo mejor en este arduo camino musical. Porque es que, además, suenan muy bien.