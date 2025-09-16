El arte del autor Dionisio Gázquez se abre a Alicante

El arte de Dionisio Gázquez ya mira a Alicante. El Museo de Bellas Artes Gravina (Mubag) ha inaugurado este martes una nueva propuesta en el espacio expositivo La ventana del arte, que acogerá hasta el próximo mes de junio la obra Presencia de la luz del artista local Dionisio Gázquez. Este cuadro fue realizado con técnica mixta sobre tabla en 1989, siendo donada al fondo del museo el pasado 2022 por el propio autor.

En este cuadro de gran formato, el artista reúne sus principales preocupaciones en el camino a la abstracción. “Una obra matérica que juega con la reflexión y se abre a la luz en un espacio expresivo de exquisito cromatismo”, ha explicado Jorge A. Soler, director del Mubag. La obra se acompaña de un video realizado por el equipo del Departamento de Imagen de la Diputación de Alicante, grabado en el estudio del artista y en el que habla de su trayectoria, de sus inquietudes y su modo de trabajo para la creación de sus diferentes obras.

La ventana del arte es un ciclo dedicado a divulgar el trabajo de figuras clave del panorama cultural alicantino de los años 80 a los 2000, todos ellos presentes en la colección de la Diputación. El nombre surgió con la idea de recuperar la antigua puerta de acceso del palacio del siglo XVIII que alberga el museo en la calle Gravina de Alicante. Un acceso que, ahora a modo de ventana, comunica el exterior con el interior a través de un cristal y cuyo montaje audiovisual sirve de reclamo al Mubag.

Un momento de la presentación del cuadro de Dionisio Gázquez en el Mubag / INFORMACIÓN

De esta manera, todo alicantino o visitante que pase por la calle del palacio en el que se encuentra el espacio museístico podrá observar el arte de Dionisio Gázquez esté o no abierto el museo. En este sentido, el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha expresado que esta iniciativa es “un singular escaparate desde el que volvemos a ofrecer al público una experiencia cultural para conocer una nueva pieza de la colección de arte de la Diputación acompañada, además, de un documento audiovisual que nos permite acercarnos a su autor”.

"Tengo una veteranía y los responsables de esta institución han tenido en cuenta mi recorrido", ha expresado el pintor durante la presentación. "Se trata de una pieza que pertenece a una serie de trabajos en los que se manifiesta mi preocupación por la abstracción. Es, en sí misma, una síntesis de mi trayectoria, que se podrá ver en forma de pieza audiovisual", ha añadido. Junto a Presencia de la luz, el artista también donó otra obra significativa dentro de su producción, el cuadríptico Espacios verticales que pertenece al proyecto itinerante Espacios de luz, y que formó parte de la muestra Legados. Las nuevas colecciones del Mubag (2020-2024) exhibida en 2024.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, durante su intervención / Diputación

Sobre el autor

Dionisio Gázquez Méndez (Vélez Blanco, Almería, 1951) se trasladó a Alicante con apenas un año de edad y ha desarrollado su trayectoria artística en estrecho vínculo con el Mediterráneo, especialmente en Alicante y otras ciudades del litoral. Desde sus comienzos, su obra se ha estructurado en etapas marcadas por una constante búsqueda expresiva y por el deseo de conectar con el espíritu de su tiempo. Su lenguaje plástico revela una inquietud sostenida por la textura matérica, la sutileza del color y una firme vocación conceptual.

En sus creaciones afloran la libertad del gesto, un refinado lirismo y la vibración cromática de la materia. Como muchos creadores de su época, recibe la rica herencia de la vanguardia artística del siglo XX, interesándose vivamente por la significación de la experiencia abstracta y los nuevos procesos contemporáneos de simbolización conceptual en la obra artística.

En lo que respecta a su carrera artística, la ha compaginado con la docencia y el diseño gráfico, siendo catedrático de dibujo hasta su jubilación. Además, le interesa la gestión cultural y entre otras cosas dirigió el Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. También forma parte de distintos jurados, escribe artículos y textos del ámbito artístico, comisaría exposiciones y participa en debates y conferencias.