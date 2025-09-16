Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La alicantina Claudia Arenas entra en la Academia de Operación Triunfo tras ser elegida en la Gala 0

El jurado formado por Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero le otorgó el pase directo

Claudia Arenas en la Gala 0 y durante su interpretación de 'Oscar Winning Tears'.

Claudia Arenas en la Gala 0 y durante su interpretación de 'Oscar Winning Tears'.

Alicante vuelve a estar representada en Operación Triunfo tras el triunfo de Claudia Arenas en la Gala 0 y su interpretación de 'Oscar Winning Tears', de la británica Raye. La canción era una elección más que arriesgada para una primera gala, con cambios y exigencia vocal e interpretativa de gran altura que, en la voz y soltura de la alicantina, el jurado formado por Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero le otorgó el pase directo. Tras este golpe sobre la mesa nada más comenzar, su nombre ya figura entre las nuevas promesas de la Academia de OT.

Operación Triunfo se caracteriza principalmente por establecer conexión entre público y concursantes, fomentando el acercamiento no solo a la soltura sobre las tablas sino también al artista durante los ensayos, estudios, clases... Chenoa vuelve a ser una de las protagonistas, esta vez como presentadora, más de dos décadas después de haber debutado como concursante. Fue la de anoche una gala especialmente emotiva con el homenaje a Toni Cruz, uno de los creadores del formato, recientemente fallecido.

Tras la selección de los jueces y las decisiones del claustro de profesores liderado por Noemí Galera, así como del público a través de la app oficial, el grupo definitivo de concursantes quedó cerrado. Junto a la alicantina Claudia Arenas competirán Lucía Casani, Cristina, Judit, Max, Téyou, Guillo, Crespo, Olivia, Guille, Carlos, Salma, Tinho, Laura Muñoz y María Cruz e Iván Rojo.

Además de convivir con otros talentos que comparten el mismo sueño, Arenas tendrá la oportunidad de recibir formación intensiva en diversas disciplinas como canto, interpretación, composición o baile. Falta ver qué otras grandes actuaciones nos ofrecerá la alicantina una vez haya empezado a ensayar las tablas.

