Imaginativa fusión de artes

Una escena del espectáculo de "Farra"

Una escena del espectáculo de "Farra" / Sergio Parra

Farra

★★★

De: María Díaz y Lucas Escobedo

Como el propio título indica, una celebración. Una fiesta que encuentra su inspiración en textos y tradiciones del Siglo de Oro. La época barroca. Música popular en directo con comediantes-as que lanzan chirigotas y fanfarrias. Realizan algunos juegos malabares o esgrima en esta exhibición de teatro y circo contemporáneo en pequeña cantidad. Irene Coloma hace acrobacias en un aro suspendido en el aire. Figuras carnavalescas y burlonas habitan en Farra, donde la transgresión es posible y se homenajea al universo de los antiguos cómicos ambulantes. Se estimula la fraternidad en un mundo mezquino y lleno de asperezas, y la escenificación empuja a ser cómplices del jolgorio y a distanciarse de la cotidianidad. Rutinaria, dramática o trágica. Instrumentos de cuerda, de percusión y un piano hacen de las suyas. El vistoso grupo recurre a La vida es sueño, de Calderón, o a las mujeres creadoras que fueron invisibles. La broma y la ficción no son de mentira, sino de verdad. Y alegraron al público en el 9.º Festival Internacional de Teatro Clásico, gracias a la polifacética compañía del alicantino Lucas Escobedo en una notable coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Una representación para todos los públicos. Integral, imaginativa y ágil. La dramaturgia es de María Díaz y del propio Escobedo, director de la puesta en escena con música de Raquel Molano e interpretación de Alfonso Rodríguez, Jesús Irimia «Xuspi», Paula Lloret, Coloma, Escobedo y Molano igualmente. Muestran sus capacidades artísticas con estos modos de expresión en una fusión de artes. Formas narrativas y diálogos. Los nobles propósitos del montaje reivindican el disfrute y ensalzan la cultura. Los ingredientes visuales y sonoros fueron merecedores, el pasado mes de junio, del Premio Max al mejor espectáculo musical. La numerosa concurrencia se dio cita en el Teatro Principal de Alicante y ovacionó de pie la tarea global y la gran hazaña hecha en Madrid con marca alicantina.

TEMAS

