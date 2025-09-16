La Muestra de Teatro arranca "en carne viva" su nueva era en Alicante

Una Muestra de Teatro planificada "a contrarreloj". Los Pozos de Garrigós de Alicante han acogido este martes la presentación de la trigésimo tercera edición de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos Guillermo Heras (MUTESAC), que este año cuenta con el gestor cultural y dramaturgo Roberto García Prieto en la dirección. Una designación que se hizo pública el pasado mes de mayo tras la marcha de la anterior cabeza visible del proyecto, Mónica Pérez.

Así, y pese a que el tiempo apretaba, se ha presentado la programación dos meses antes de su celebración, prevista del 7 al 16 de noviembre. Una acción cargada de simbolismo ante el rumor de un posible cambio de ciudad o la no celebración de la muestra. "Presentamos la agenda dos meses antes porque creemos en la normalidad y en la continuidad del proyecto, por lo que buscamos recalcar la gran edición que tenemos por delante”, ha asegurado su director pese a las complicaciones surgidas en el proceso.

El programa de exhibición se ha elaborado a partir de las 182 propuestas recibidas en la convocatoria abierta del 4 al 25 de junio, la visita a ferias, festivales y agenda regular de salas del país, así como la invitación directa de montajes por parte de la dirección de la muestra. En total, la 33.ª edición estará conformada por 16 espectáculos profesionales exhibidos a lo largo de 10 días, incluyendo dos estrenos nacionales.

Las obras proceden de seis comunidades autónomas, algunas de ellas escritas en lenguas cooficiales, y han sido escogidas, según ha expresado su nuevo director, "bajo la premisa de la calidad y la innovación, y que suponen una representación de diferentes generaciones y estéticas, desde voces emergentes hasta las más consolidadas". Todos ellos se representarán en siete puntos distintos de Alicante: Teatre Arniches, Caja Negra del Centro Cultural Las Cigarreras, Aula de Cultura de la Fundación Mediterráneo, Casa Mediterráneo, Paraninfo de la UA, Teatro Principaly una de las representaciones tendrá lugar en la vía pública.

"Mascletà poética" abrirá la programación de la Muestra de Teatro este 2025 / INFORMACIÓN

Además, de manera excepcional y atendiendo al propósito expresado por el Ministerio de Cultura a través del INAEM, en esta muestra habrá una significativa presencia de compañías y profesionales de la Comunidad Valenciana como apoyo al sector tras la catástrofe de la dana de 2024. En el caso de la programación de espectáculos, esa presencia de compañías ocupará casi la mitad de la programación. En concreto, siete de los 16 espectáculos serán producciones valencianas, mientras que el resto proceden de Madrid (3), Cataluña (3), País Vasco (1), Galicia (1) y Murcia (1).

Calendario de obras

La Muestra arranca el 7 de noviembre con Mascletà poètica, de la compañía Visitants, escrita por Sònia Alejo. Una propuesta multidisciplinar en espacio público que combina textos, movimiento, ruido y emoción en un estallido escénico. Ese mismo día y el sábado 8 de noviembre, se presenta en el Teatre Arniches el estreno absoluto de Los días lentos, de Lola Blasco. Una pieza metateatral que reflexiona sobre la vejez, la locura y la lentitud frente a un mundo dominado por la aceleración tecnológica.

El sábado 8 también se podrá ver Yo soy 451, de La Teta Calva y Xavo Giménez, una adaptación contemporánea e intimista de la novela Fahrenheit 451, reconocida con varios premios a la mejor interpretación. El domingo 9, en el Aula de Cultura de la Fundación Mediterráneo, se presenta Ya no queda nada de todo esto, de Inés Collado e Irene Doher. Una obra documental que parte del barrio de Tetuán en Madrid para explorar identidad, espacio urbano y pertenencia.

"Break Time", una obra de teatro que será interpretada en la vía pública / INFORMACIÓN

El lunes 10 llega Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán, de María Goiricelaya, una emotiva pieza que transcurre en el Camino de Santiago, convertida en cruce de historias sobre el morir y el acompañamiento. Esa noche, en el Teatre Arniches, se representa El imperativo categórico, de Victoria Szpunberg, obra premiada que trata la crisis existencial de una profesora de ética enfrentada a un mundo en descomposición.

El martes 11 se estrenan dos obras. Por un lado, Caos, de Juli Disla, una propuesta multidisciplinar que mezcla física cuántica con emociones humanas. Por otro, Del fandom al troleig. Una sàtira del bla bla bla, de Berta Prieto, una crítica satírica al activismo digital y la generación Z. Más tarde, el miércoles 12, se presentan Salto o caída, de Juanma Díez Diego, una obra intensa sobre el suicidio y la memoria de quienes decidieron saltar, y Las jirafas duermen de pie, de Ester Medrano, una historia de amor y música electrónica en clave surrealista que también tendrá su estreno absoluto.

El jueves 13 se verá Zorra dorada, un unipersonal creado e interpretado por Elisa Forcano, que propone un ritual escénico para exorcizar el trauma del abuso. Más tarde, Instrucciones para Alberto González, de Ion Iraizoz, plantea una historia sobre identidad y suplantación, donde un hombre contrata a otro para que viva su vida. El viernes 14, desde Galicia llega Ubasute, de Paula Carballeira y Berrobambán, una obra que reflexiona sobre la vejez y el abandono desde una mirada poética y perturbadora.

El sábado 15, el Teatro Principal acoge El día del Watusi, una potente adaptación de Iván Morales de la novela de Francisco Casavella, que recorre la Barcelona del último tercio del siglo XX con música en directo y gran despliegue escénico. Finalmente, el domingo 16, la programación se traslada a las calles de Alicante con Break Time, de Estela Santos, una experiencia escénica-auditiva en la que treinta espectadores participan de un paseo guiado que altera su percepción del tiempo.

Una imagen de la obra "Zorra Dorada", de Elisa Forcano / INFORMACIÓN

La muestra será cerrada ese mismo día con la obra Canviarem bolquers segons el BOE, de Patrícia Pardo, una comedia crítica que navega entre el absurdo y lo cotidiano para hablar de la vejez y los cuidados. "Un programa acorde con la importancia de la muestra", asegura Roberto García. Por su parte, la directora institucional de Artes Escénicas de la Fundación SGAE, Marta Torres, ha puntualizado que "es la única muestra que le dice a la población que hay autores de aquí y de ahora que escriben para el público de aquí y de ahora".

El arte de entender

Finalmente, Roberto García ha explicado en qué consiste el lema de la Muestra de Teatro de Autores Contemporáneos para esta edición: "En carne viva". Una trabajo de creatividad que sitúa la autoría teatral en el centro de una sociedad completamente fragmentada. "El cartel y el lema comunica cómo los autores procesamos lo que nos rodea y lo convertimos en carne picada, futuras albóndigas o hamburguesas preparadas para ser digeridas por el gran público".

El teatro se utiliza en esta metáfora como un reflejo inevitable del mundo actual, un termómetro que mide la temperatura de una sociedad en constante conflicto y polarización, por lo que las artes escénicas emergen aquí "como criaturas en carne viva que reflejan de qué manera a los autores y autoras les duele el mundo". Serán 16 propuestas vivas y presentes que generaran un caldo de cultivo apto para que florezca la reflexión y el debate a través de sus historias.