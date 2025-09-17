La alicantina Irene Iborra presentará ‘Olivia y el terremoto invisible’ en Seminci
Llega al festival de cine después de haber triunfado en Annecy con su obra en stop-motion sobre el drama de los desahucios
El programa de la 70ª edición del festival de cine Seminci incluirá la presentación oficial de la película de animación de la cineasta Irene Iborra (Alicante, 1976), ‘Olivia y el terremoto invisible’. Se trata, además, del primer largo en stop-motion español dirigido por una mujer. La película llega a Valladolid tras haber pisado Annecy (el festival más importante del mundo dedicado al cine de animación) y haber vuelto con el Premio de la Fundación Gan de dicho certamen, el más importante dentro de su categoría y que promete una mayor difusión internacional de la obra. Iborra es codirectora y cofundadora de Citoplasmas estudio independiente de cortometrajes, programas de televisión infantiles, anuncios y videoclips.
La película presenta el drama de los desahucios desde los ojos de su protagonista, Olivia, que vive en primera persona los estragos de quedarse sin vivienda junto a su familia. Dentro de las nuevas dificultades que se presentan, una nueva red le apoyo le ayudará a aprender y sostener el “terremoto” vital al que se ven sometidos la niña y los suyos. El largo se estrenará en cines el próximo 21 de noviembre.
Nuevas voces del cine español
Tal y como han comunicado desde Seminci, la programación de este año “indaga en las relaciones familiares, en los vínculos que las sostienen y los conflictos que las transforman. Así como apuesta por las nuevas voces del cine español". Además de Iborra presentarán sus obras cineastas como Gabriel Azorín (Anoche conquisté Tebas), María Ruido (La fábrica y el sexo), Ana Serret (Apuntes para una ficción consentida) y Candela Sotos (Yrupê). En cuanto a la animación, además de la propuesta de la alicantina, Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco presentarán ‘Bella’, centrada en la violencia machista.
Lo nuevo de Coixet
Isabel Coixet vuelve a adaptar una obra literaria con 'Tres adioses': La directora y guionista con más premios Goya estrena en España la adaptación de la novela autobiográfica ‘Tres cuencos’ de la escritora italiana Michela Murgia. 'Tres adioses' será la encargada de inaugurar la 70ª edición de Seminci y estará protagonizada por Alba Rohrwacher, Elio Germano y Francesco Carril.
