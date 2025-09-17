Juan José Millás y Nach encabezan la programación otoñal del Gil-Albert en Alicante

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert se renueva con más ciclos culturales, sin perder de vista sus actividades ya consolidadas. La institución ha presentado este miércoles, en su sede de Casa Bardin, la programación otoñal con ochenta jornadas culturales que, en su apuesta descentralizadora, llevarán una treintena de actividades a distintos municipios de la provincia. Un calendario que convoca nombres destacados del panorama nacional como el rapero alicantino Nach o los escritores Juan José Millás y Jordi Sierra i Fabra, y que amplía su alcance generacional y territorial.

Durante la presentación, la directora del IAC, Cristina Martínez, y el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, subrayaron el propósito de "llegar a todos los municipios de la provincia durante este mandato" y consolidar el respaldo a los creadores locales. Navarro apuntó que "la institución cumple sus objetivos y se reafirma en su compromiso por acercar la cultura a toda la provincia con un programa que apuesta por la calidad de sus invitados".

La programación recoge un amplio abanico de propuestas vinculadas a la literatura, las artes visuales, la música o el pensamiento contemporáneo. Entre las novedades, destaca la incorporación del arte urbano como línea de trabajo, con un nuevo ciclo que se desarrollará en tres localidades y que contará con artistas como Cristina Sala o Antonio Marest. La directora del Instituto señaló que estas acciones responden a la voluntad de abrir espacios a expresiones culturales menos institucionalizadas, pero igualmente relevantes en la escena actual.

Un momento de la rueda de prensa, con Cristina Martínez y Juan de Dios Navarro / INFORMACIÓN

Bajo el paraguas del departamento de Humanidades, el ciclo Con todas las letras acogerá entre octubre y noviembre a figuras literarias como Jordi Sierra i Fabra (24/10), Juan José Millás (29/10) o Sergio del Molino (12/11), en encuentros que tendrán lugar en la Sala de Exposiciones del Palacio Provincial. En paralelo, el ciclo musical Contar y cantar abrirá con dos citas destacadas: Alice Wonder (2/10) y Nach (14/11).

El pensamiento crítico y la reflexión también encontrarán su espacio con motivo del 125 aniversario del nacimiento del escritor Thomas Mann. En torno a su figura, se reunirán tres filósofos de referencia: Rafael Argullol (7/10), Diego Sánchez Meca (23/10) y Francisco Jarauta (13/11). La poesía, por su parte, tendrá presencia a través del ciclo Versos vs versos, que acercará a Alicante las voces de Alain Arias-Misson e Ignacio Gómez de Liaño en septiembre, y a Manuel Vilas y Olivia Martínez en noviembre.

Una agenda para todos

En su voluntad de construir una agenda abierta y transversal, la programación también contempla actividades dirigidas a públicos infantiles y familiares. El ciclo Espai de jocsbusca recuperar el valor simbólico y lúdico de los juegos tradicionales, con una primera sesión ya celebrada en San Isidro y una próxima cita en Murla en octubre. Esta misma lógica de conexión con las raíces culturales estará presente en ciclos como Muixerangas, Esto es otra historiaTastant territori o ADN Fester, que tendrán paradas en distintos puntos del territorio.

El apartado expositivo se refuerza con propuestas como Arte en la Casa Bardin, y se suman talleres con creadores como el catedrático Isidro López-Aparicio. A esto se añade la continuidad de líneas como Km Cultural, Cultura y videojuegos o los clubes de cine, música clásica y pop. En el ámbito editorial, el departamento de Publicaciones inaugurará el 30 de septiembre el ciclo Fotohistoria, que recuperará sagas familiares de fotógrafos alicantinos a partir del archivo de René Bardin.

Progamación de septiembre

La programación de septiembre arranca con dos jornadas dedicadas al productor musical Carlos Galán, fundador de Subterfuge Records. El jueves ofrecerá una charla en Casa Bardin y el viernes grabará allí su pódcast con El Niño de Elche como invitado. El sábado 20, la agenda cultural se desdobla: por un lado, una visita al Auditorio de Castalla con el arquitecto Javier Gironella; por otro, la celebración de la Muixeraganda Valls del Vinalopó en Petrer. El fin de semana concluirá con una nueva entrega del ciclo La provincia del tesoro, en esta ocasión con un recorrido por el Jardín de Penàguila.

El mes se completará con una visita a la Fábrica Carmencita dentro del ciclo Tastant territori (24/09), una ruta por el Tossal de Manises (26/09), y una excursión al Castillo de Castalla (28/09). El cierre vendrá de la mano de un homenaje al artista Xavier Soler, al cumplirse treinta años de su fallecimiento, conducido por Pilar Escanero de Miguel, el 30 de septiembre.